До двух человек возросло число погибших в ДТП со школьным автобусом в Алтайском крае

Авария случилась на трассе Кулунда – Орловка 21 октября

23 октября 2024, 13:25, ИА Амител

Скорая помощь / Источник: amic.ru

Скончалась одна из пострадавших в ДТП со школьным автобусом, которое произошло 21 октября в Кулундинском районе Алтайского края. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на Минздрав региона.

Авария случилась на трассе Кулунда – Орловка. Автобус вез учителей в школу (детей в салоне не было) и столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал навстречу.

72-летний водитель автобуса скончался до приезда скорой. Двух пассажиров – женщин в возрасте 61 года и 37 лет – с травмами различной тяжести госпитализировали.

Одна из них, как стало известно, скончалась в больнице.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам которой примут меры прокурорского реагирования.