"Вез учителей". Подробности смертельного ДТП со школьным автобусом в Алтайском крае
Один человек погиб, двое пострадали
21 октября 2024, 12:40, ИА Амител
Стало известно о погибших и пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и комбайна. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
21 октября на трассе Кулунда – Орловка столкнулись школьный автобус и комбайн. Автобус вез учителей в школу и столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал во встречном направлении.
72-летний водитель автобуса скончался до приезда скорой. Двух пассажиров – женщин в возрасте 61 года и 37 лет – с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Известно, что детей в автобусе не было.
По факту произошедшего проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
12:42:03 21-10-2024
72-летний водитель автобуса
13:04:22 21-10-2024
Гость (12:42:03 21-10-2024) 72-летний водитель автобуса... Это даже больше нового пенсионного возраста, надо было ему отдыхать да по курортам кататься, а не учителей... хорошо хоть не детей
13:21:43 21-10-2024
Гость (13:04:22 21-10-2024) Это даже больше нового пенсионного возраста, надо было ему о... Не смешите))))), с нашими пенсиями и по курортам. Пенсия минималка или около того вот и пошёл подрабатывать.
13:04:41 21-10-2024
Гость (12:42:03 21-10-2024) 72-летний водитель автобуса... А кто еще за такие деньги пойдет? Сейчас если в Кулунде молочный завод закроется, то и школы не будет.
14:25:42 21-10-2024
Даже по реформе пенс должен был уже 7 лет на печке греться! А судя по возрасту-все 12 лет!!!