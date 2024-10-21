"Вез учителей". Подробности смертельного ДТП со школьным автобусом в Алтайском крае

Один человек погиб, двое пострадали

21 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Стало известно о погибших и пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и комбайна. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

21 октября на трассе Кулунда – Орловка столкнулись школьный автобус и комбайн. Автобус вез учителей в школу и столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал во встречном направлении.

72-летний водитель автобуса скончался до приезда скорой. Двух пассажиров – женщин в возрасте 61 года и 37 лет – с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Известно, что детей в автобусе не было.

По факту произошедшего проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.