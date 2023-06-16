До критического уровня воды в реке Оби в Барнауле осталось всего 20 см — МЧС

Сейчас в Алтайском крае подтоплено четыре населённых пункта в трёх районах

16 июня 2023, 16:10, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: 22.mchs.gov.ru

На 15 июня 2023 года в Алтайском крае подтоплено четыре населённых пункта в трёх районах. Это поселок Полеводка в Бийском районе, села Усть-Чарыш и Клепиково Усть-Пристанского района, а также поселок Затон в Барнауле. При этом если в Бийском и Усть-Пристанском районах уровень воды снижается, то в барнаульском Затоне он поднимается и уже достиг 540 сантиметров при критическом уровне 560 сантиметров. То есть до опасного порога осталось всего 20 сантиметров. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров на пресс-конференции ТАСС 16 июня.

По словам Александра Макарова, во вторую волну паводка поднялись реки Катунь, Бия и Чарыш. Ситуация в крае сейчас следующая:

В поселке Полеводка сейчас было подтоплено два дома и шесть придомовых участков, сейчас таковых уже нет, уровень воды по Бийскому району снизился с 570 см до 490 см. В Усть-Чарышском подтоплено 15 придомовых участков, а в Клепиково – 17 участков, уровень воды там тоже снижается. В Затоне сейчас частично подтоплено девять участков.

"Мы прогнозируем повышение уровня реки Оби в Затоне до критического уровня ближайшие два-три дня. Дальше пойдет тенденция на спад. В дальнейшем серьезных моментов не прогнозируем. В случае уровня воды 580 см по составленным моделям развития мы можем прогнозировать подтопление порядка 60 приусадебных участков без подъема воды в жилых домах. В Затоне решением главы города введем режим повышенной готовности, идут подворовые обходы, будет организована работа спасателей, мониторим обстановку. Работают опергруппы, все силы и средства находятся в готовности к действию", – отметил Макаров.

По словам начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю, обстановка может ухудшиться в случае серьезных дождей, но пока этого не прогнозируется. Ситуация в целом стабильная и находится на контроле спасателей, отметил он.