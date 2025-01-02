До нуля градусов потеплеет в Алтайском крае 2 января

Также ожидается снег и порывистый ветер

02 января 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Maddy Baker / unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае 2 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. На большей части территории при этом будет небольшой, местами умеренный снег.

"По югу с мокрым снегом, местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – добавили синоптики.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.