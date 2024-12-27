В новогоднюю ночь погода будет идеальной для прогулок

27 декабря 2024, 06:40, ИА Амител

Новогодняя площадь Сахарова / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Снегопады и ветер, которые предварительно прогнозировали синоптики в Алтайском крае в новогоднюю ночь, отменяются. 1 января ветер будет, но его скорость не превысит 5-10 метров в секунду, а небольшие осадки пройдут по территории региона лишь местами. При этом сибирских морозов тоже не ожидается. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"По синоптическим картам было видно, что к Сибири приближается северный циклон со снегопадами. Но прогноз скорректировался: в этой схватке победил азиатский антициклон, с которым перед Новым годом установится спокойная и преимущественно без осадков погода. В ночь на 1 января будет от -10 до -18 градусов, а днем -8...-13. Такой подарок от Деда Мороза жителям Алтайского края", – рассказала синоптик.

Напомним, что сутки 28 и ночью 29 декабря ожидается штормовая погода: снег, временами сильный, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, а местами – до 25-27 м/с.