До Пасхи почти месяц. В алтайских магазинах в продаже появились куличи

Праздновать православный праздник в этом году будут 5 мая

12 апреля 2024, 21:38, ИА Амител

Пасхальные куличи в продаже / Фото: amic.ru

В магазинах Алтайского края в продаже появились пасхальные куличи. Один из таких заметил корреспондент amic.ru 12 апреля в Новоалтайске.

Напомним, что Пасха в 2024 году празднуется почти через месяц – 5 мая. Традиционно куличи начинают печь за несколько дней до праздника, а свою свежесть они сохраняют в течение десяти дней – чтобы успеть доесть приготовленное за пасхальную неделю. В этом году она продлится с 5 до 12 мая.

На сайте производителя дрожжей "Саф" отмечают, что современные куличи рекомендуют хранить не больше 5-7 дней, а если он покрыт белковой глазурью, то срок их съедобности без дополнительной "химии" серьезно сокращается. Куличи с кремом и вовсе можно хранить не более двух дней.