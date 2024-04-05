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Какого числа православная Пасха в 2024 году и какие традиции у этого праздника?

Самому главному и светлому христианскому празднику предшествует Великий пост

05 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца /Фото: amic.ru
Раскрашенные пасхальные яйца /Фото: amic.ru

Пасха занимает особое место в христианской традиции, став ключевым моментом как для православных, так и для католиков. Этот светлый праздник, отмечаемый в различные даты обеими конфессиями, посвящен памяти воскрешения Иисуса Христа - главному событию, описанному в Священном Писании.

О том, когда Пасха в 2024 году, как появился этот праздник и откуда пошла традиция красить яйца, - в материале amic.ru.

1

Когда будет Пасха в 2024 году?

Православная Пасха в 2024 году будет праздноваться 5 мая.

2

Что это за праздник и как он появился?

Пасха – главный праздник в христианстве, день Воскресения Иисуса Христа из мертвых. Слово "пасха" в переводе с греческого означает "переход", "избавление". Праздник имеет многовековую историю и уходит корнями в ветхозаветные времена
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Как правильно подготовиться к Пасхе?

В течение 40 дней перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который включает в себя ограничения в еде, развлечениях и увеселениях. Пост – это время для духовного очищения, покаяния и молитвы.
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Какие традиции чтят православные на Пасху?

В Чистый четверг принято убирать дом, печь куличи и красить яйца. В Великую субботу проходит служба в храмах, после которой верующие освящают куличи и яйца. В ночь на Пасху проходит служба, после которой верующие разговляются – едят освященные куличи и яйца.
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Почему на Пасху принято красить яйца?

Яйца – символ новой жизни. По легенде, Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию красное яйцо, как символ Воскресения Христа. Красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за людей.

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Что нельзя делать на Пасху?

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, унывать, ссориться.
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Почему православные и католики отмечают Пасху в разные даты?

Православная церковь использует юлианский календарь, а католическая – григорианский. Из-за разницы в календарях даты праздников не совпадают.
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Когда закончится Великий пост в 2024 году?

Традиционно самый строгий пост в году заканчивается светлым праздником Пасхи
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