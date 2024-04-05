Какого числа православная Пасха в 2024 году и какие традиции у этого праздника?
Самому главному и светлому христианскому празднику предшествует Великий пост
05 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Пасха занимает особое место в христианской традиции, став ключевым моментом как для православных, так и для католиков. Этот светлый праздник, отмечаемый в различные даты обеими конфессиями, посвящен памяти воскрешения Иисуса Христа - главному событию, описанному в Священном Писании.
О том, когда Пасха в 2024 году, как появился этот праздник и откуда пошла традиция красить яйца, - в материале amic.ru.
Когда будет Пасха в 2024 году?
Православная Пасха в 2024 году будет праздноваться 5 мая.
Что это за праздник и как он появился?
Как правильно подготовиться к Пасхе?
Какие традиции чтят православные на Пасху?
Почему на Пасху принято красить яйца?
Яйца – символ новой жизни. По легенде, Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию красное яйцо, как символ Воскресения Христа. Красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за людей.
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