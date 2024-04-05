Самому главному и светлому христианскому празднику предшествует Великий пост

05 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца /Фото: amic.ru

Пасха занимает особое место в христианской традиции, став ключевым моментом как для православных, так и для католиков. Этот светлый праздник, отмечаемый в различные даты обеими конфессиями, посвящен памяти воскрешения Иисуса Христа - главному событию, описанному в Священном Писании.

О том, когда Пасха в 2024 году, как появился этот праздник и откуда пошла традиция красить яйца, - в материале amic.ru.

1 Когда будет Пасха в 2024 году? Православная Пасха в 2024 году будет праздноваться 5 мая.

2 Что это за праздник и как он появился? Пасха – главный праздник в христианстве, день Воскресения Иисуса Христа из мертвых. Слово "пасха" в переводе с греческого означает "переход", "избавление". Праздник имеет многовековую историю и уходит корнями в ветхозаветные времена

3 Как правильно подготовиться к Пасхе? В течение 40 дней перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который включает в себя ограничения в еде, развлечениях и увеселениях. Пост – это время для духовного очищения, покаяния и молитвы.

4 Какие традиции чтят православные на Пасху? В Чистый четверг принято убирать дом, печь куличи и красить яйца. В Великую субботу проходит служба в храмах, после которой верующие освящают куличи и яйца. В ночь на Пасху проходит служба, после которой верующие разговляются – едят освященные куличи и яйца.

5 Почему на Пасху принято красить яйца? Яйца – символ новой жизни. По легенде, Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию красное яйцо, как символ Воскресения Христа. Красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за людей.

6 Что нельзя делать на Пасху? Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, унывать, ссориться.