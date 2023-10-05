До трех лет тюрьмы. Что известно о скандале со шпагатом Волочковой на истребителе
Пользователи сети призвали наказать балерину за фото со шпагатом на истребителе
05 октября 2023, 16:05, ИА Амител
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото, как она закинула ногу на советский истребитель. Под фото с полушпагатом появились сотни гневных комментариев – пользователи потребовали привлечь актрису к ответственности за осквернение символов воинской славы. Как отреагировала на критику Волочкова и что ей может грозить – в материале amic.ru.
Что за фото опубликовала Волочкова?
3 октября балерина поделилась с подписчиками фото, на котором она закидывает ногу на советский истребитель Ла-5. Пост она сопроводила надписью "Ни дня без движухи". Комментаторы просили Волочкову "убрать ногу с памяти героям", призвали "думать, куда ногу закидываешь" и потребовали публично извиниться. А некоторые и вовсе обратили внимание на то, что действия примы-балерины попадают под статью о дискредитации армии РФ". И подали заявление в полицию. Проводится проверка.
Как отреагировала на скандал сама балерина?
В беседе с LIFE актриса выразила недоумение по поводу того, что к ее фото со шпагатом приковано столько внимания.
"Я – патриот России. Вы мне вот в упрек ставите – не вы, а люди непонятные, просто кошелки, которые сидят в своих трущобах и следят за жизнью Волочковой, ставят в упрек, что я возле бутафорского самолета на "Мосфильме" сфотографировалась и взмах моей ноги лег на крыло этого самолета? И вы из этого делаете какое-то событие?" – возмутилась Волочкова.
Актриса полагает, что если люди интересуются ее фото, то она "существует и интересна для них". Волочкова добавила, что на данном фото на ней очень красивые брюки и стройные ноги.
"А вот эти кошелки, которые пишут, – они бы жопу свою оторвали с дивана. И не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я", – отметила она.
По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, "полузабытая" балерина Волочкова пытается любыми способами напомнить обществу о своем существовании. Народный избранник назвал пренебрежительным подобное обращение с памятниками и подчеркнул, что с персоны, которую, кроме собственных фотографий, ничего не интересует, взять нечего. Депутат не исключил, что и о ВОВ Волочкова имеет "приблизительное представление".
Могут ли привлечь Волочкову к ответственности?
По мнению юриста Андрея Конышева, даже на основании заявления от подписчиков уголовное дело возбудить просто так не смогут. Для этого нужна лингвистическая экспертиза, которая определит, заложено ли в ее подписи оскорбление героев воинской славы или памятника, имеет ли Волочкова отношение к их высмеиванию.
"Также нужно проанализировать, что она именно делает с этим памятником. Также нужно понять, является ли этот истребитель памятником, зарегистрирован ли он в таком качестве. Если обращений будет очень много, конечно, возбудить дело могут. Или если в полицию обратится ветеран войны, летчик, который может сказать, что для него этот истребитель дорог как память и действия Волочковой его оскорбляют", – пояснил юрист msk1.ru.
Что известно об истребителе?
Истребитель, с которым сфотографировалась Волочкова, находится возле музея "Мосфильма" в Москве. Его снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова – российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Она исполняла главные партии в балетах "Жизель", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Жар-птица". Волочкова нередко становится главной героиней скандальной и светской хроники. В 2011 она опубликовала в соцсетях эротическую фотосессию с отдыха на Мальдивах. С тех пор регулярно делится фото разной степени откровенности, привлекая внимание СМИ.
16:31:59 05-10-2023
Некоторым лишь бы докопаться, ничего оскорбительного в этом фото нет, она же балерина в прошлом, вот и задирает ноги.
17:30:02 05-10-2023
Гость (16:31:59 05-10-2023) Некоторым лишь бы докопаться, ничего оскорбительного в этом ... Кто балерина ? Вы балерин видели? Это маленькие, хрупкие девушки танцующие НА СЦЕНЕ, эта ТЕТЯ ЛОШАДЬ, только скандалами славится))))))
16:50:39 05-10-2023
Гость (16:31:59 05-10-2023) Некоторым лишь бы докопаться, ничего оскорбительного в этом ... Пусть на СВО идет и задирает там ноги
17:28:05 05-10-2023
Пустышка, бестолковая.
17:30:36 05-10-2023
Может она мужика себе среди летчиков ищет?
17:35:23 05-10-2023
Гость (17:30:36 05-10-2023) Может она мужика себе среди летчиков ищет?... А что кто-то может позариться на это добро?... Хотя...... больных много и денюжка у нее водится
17:50:15 05-10-2023
Феминизация и деградация это - две составные части одного явления. Тёлка она и в Африке всего лишь - тёлка.
18:24:07 05-10-2023
Больно часто она их растопыривает.
19:03:13 05-10-2023
Волочкова конечно редкостная дура... Но поднимать такой ор из- за какой- то фотки.. Смешно. Особенно на фоне других событий. Может это отвлекающий маневр от Симонян?! Допускаю... P.S А психологи будут высказываться по сему " инциденту?" )))
23:27:44 05-10-2023
Гость (19:03:13 05-10-2023) Волочкова конечно редкостная дура... Но поднимать такой ор и... Соглашусь, что народ отвлекают от скандала ,в который вляпалась Симоньян. Обычная практика, делать вброс с неким персонажем, чтобы переключить внимание.
21:13:06 05-10-2023
Этот самолёт использовали в военных худ. фильмах о Великой Отечественной войне. А разве этого мало? Допустим что бутафория, и что? Как минимум штраф! И так достаточно вандализма в стране. Лично нас такой поступок возмущает. Кто такая,эта бывшая балерина, знаем и это не даёт ей право на каждом углу показывать растяжки. К станку , Волочкова.
22:12:24 05-10-2023
гость (21:13:06 05-10-2023) Этот самолёт использовали в военных худ. фильмах о Великой О... Растяжка - отстой! Видно, что с трудом задрала ногу, выпрямить не может. Поэтому столько критики.
08:30:42 06-10-2023
гость (21:13:06 05-10-2023) Этот самолёт использовали в военных худ. фильмах о Великой О... Просто пьянь ничего другого не умеет как ноги раздвигать,накачанные мальчики понтуются своим прессом,богатые мальчики понтуются своими машинами,ну а девушки и женщины понтуются тем чем могут. Сволочкова только и может что ножки раздвигать. PS: Ув модераторы амика не удаляйте пожалуйста коментарии людей,всегда интересно почитать ответы. Ладно если там маты и прочее.