Пользователи сети призвали наказать балерину за фото со шпагатом на истребителе

05 октября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото, как она закинула ногу на советский истребитель. Под фото с полушпагатом появились сотни гневных комментариев – пользователи потребовали привлечь актрису к ответственности за осквернение символов воинской славы. Как отреагировала на критику Волочкова и что ей может грозить – в материале amic.ru.

Что за фото опубликовала Волочкова?

3 октября балерина поделилась с подписчиками фото, на котором она закидывает ногу на советский истребитель Ла-5. Пост она сопроводила надписью "Ни дня без движухи". Комментаторы просили Волочкову "убрать ногу с памяти героям", призвали "думать, куда ногу закидываешь" и потребовали публично извиниться. А некоторые и вовсе обратили внимание на то, что действия примы-балерины попадают под статью о дискредитации армии РФ". И подали заявление в полицию. Проводится проверка.

Как отреагировала на скандал сама балерина?

В беседе с LIFE актриса выразила недоумение по поводу того, что к ее фото со шпагатом приковано столько внимания.

"Я – патриот России. Вы мне вот в упрек ставите – не вы, а люди непонятные, просто кошелки, которые сидят в своих трущобах и следят за жизнью Волочковой, ставят в упрек, что я возле бутафорского самолета на "Мосфильме" сфотографировалась и взмах моей ноги лег на крыло этого самолета? И вы из этого делаете какое-то событие?" – возмутилась Волочкова.

Актриса полагает, что если люди интересуются ее фото, то она "существует и интересна для них". Волочкова добавила, что на данном фото на ней очень красивые брюки и стройные ноги.

"А вот эти кошелки, которые пишут, – они бы жопу свою оторвали с дивана. И не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я", – отметила она.

По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, "полузабытая" балерина Волочкова пытается любыми способами напомнить обществу о своем существовании. Народный избранник назвал пренебрежительным подобное обращение с памятниками и подчеркнул, что с персоны, которую, кроме собственных фотографий, ничего не интересует, взять нечего. Депутат не исключил, что и о ВОВ Волочкова имеет "приблизительное представление".

Могут ли привлечь Волочкову к ответственности?

По мнению юриста Андрея Конышева, даже на основании заявления от подписчиков уголовное дело возбудить просто так не смогут. Для этого нужна лингвистическая экспертиза, которая определит, заложено ли в ее подписи оскорбление героев воинской славы или памятника, имеет ли Волочкова отношение к их высмеиванию.

"Также нужно проанализировать, что она именно делает с этим памятником. Также нужно понять, является ли этот истребитель памятником, зарегистрирован ли он в таком качестве. Если обращений будет очень много, конечно, возбудить дело могут. Или если в полицию обратится ветеран войны, летчик, который может сказать, что для него этот истребитель дорог как память и действия Волочковой его оскорбляют", – пояснил юрист msk1.ru.

Что известно об истребителе?

Истребитель, с которым сфотографировалась Волочкова, находится возле музея "Мосфильма" в Москве. Его снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова – российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Она исполняла главные партии в балетах "Жизель", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Жар-птица". Волочкова нередко становится главной героиней скандальной и светской хроники. В 2011 она опубликовала в соцсетях эротическую фотосессию с отдыха на Мальдивах. С тех пор регулярно делится фото разной степени откровенности, привлекая внимание СМИ.