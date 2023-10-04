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Волочковой грозит тюрьма за фото у советского самолета

Сама балерина заявила, что снимок красивый, а те, кто жалуется, – "кошелки из трущоб"

04 октября 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Подписчики Анастасии Волочковой пожаловались на ее фото с советским истребителем Ла-5, на который балерина закинула ногу. Об этом сообщает Shot.

За снимок, сделанный у "Мосфильма", люди требуют привлечь Волочкову к ответственности за осквернение символов воинской славы России. По этой статье можно сесть на срок до трех лет. 

Сама Волочкова заявила журналистам, что ничего криминального в фотографии не видит. Тех, кто жалуется, балерина назвала "кошелками из трущоб", которых возмущает взмах ее красивых ног.

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Комментарии 13

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Гость

20:37:58 04-10-2023

Волочковой не симпатизирую, но на фотке ничего плохого не вижу

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Гость

21:05:31 04-10-2023

У женщины что то с ногами. Коленки не сводятся.

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Шпончик

21:24:45 04-10-2023

Пропеллером ее)))

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Гость

00:34:41 05-10-2023

Больше некуда забросить?

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гость

00:40:18 05-10-2023

Больше нечем похвалиться, просто ноги уж не знает куда откинуть. Дура, разменявшая пятый десяток и ждёт её артроз.

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Гость

08:25:52 05-10-2023

На балерину они накинулись. Опасность усмотрели. А педофил не по зубам что в НСО едет?

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Гость

09:10:28 05-10-2023

Ну Волочкова невеликого ума особа, но блин. Православные подугомонились, так другой повод нашли.

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Гость

10:20:14 05-10-2023

а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрать? У нее вообще какой-то пунктик с ногами...

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Гость

10:24:46 05-10-2023

Гость (10:20:14 05-10-2023) а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрат... у нее копыта не сводятся вместе, самопроизвольно раздвигаются.

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Элен без ребят

12:17:11 05-10-2023

Гость (10:20:14 05-10-2023) а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрат... все идет от головы. там чего-то не хватает, видимо, и ноги сами раздвигаются.

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Гость

11:35:51 05-10-2023

А когда дети и подростки по этим обелискам лазают, по танкам, самолетам, машинам военных лет, это не осквернение? Ну встала и встала, чего раздувать то.

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Гость

12:11:46 05-10-2023

Гость (11:35:51 05-10-2023) А когда дети и подростки по этим обелискам лазают, по танкам... Не передергивайте, дети -то играют в летчиков. Или эта тоже изображает летчицу?

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Гость

12:29:46 05-10-2023

Гость (12:11:46 05-10-2023) Не передергивайте, дети -то играют в летчиков. Или эта т... Подругу летчика... Боевую...))

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