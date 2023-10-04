Сама балерина заявила, что снимок красивый, а те, кто жалуется, – "кошелки из трущоб"

04 октября 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Подписчики Анастасии Волочковой пожаловались на ее фото с советским истребителем Ла-5, на который балерина закинула ногу. Об этом сообщает Shot.

За снимок, сделанный у "Мосфильма", люди требуют привлечь Волочкову к ответственности за осквернение символов воинской славы России. По этой статье можно сесть на срок до трех лет.

Сама Волочкова заявила журналистам, что ничего криминального в фотографии не видит. Тех, кто жалуется, балерина назвала "кошелками из трущоб", которых возмущает взмах ее красивых ног.