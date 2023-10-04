Волочковой грозит тюрьма за фото у советского самолета
Сама балерина заявила, что снимок красивый, а те, кто жалуется, – "кошелки из трущоб"
04 октября 2023, 19:44, ИА Амител
Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Подписчики Анастасии Волочковой пожаловались на ее фото с советским истребителем Ла-5, на который балерина закинула ногу. Об этом сообщает Shot.
За снимок, сделанный у "Мосфильма", люди требуют привлечь Волочкову к ответственности за осквернение символов воинской славы России. По этой статье можно сесть на срок до трех лет.
Сама Волочкова заявила журналистам, что ничего криминального в фотографии не видит. Тех, кто жалуется, балерина назвала "кошелками из трущоб", которых возмущает взмах ее красивых ног.
20:37:58 04-10-2023
Волочковой не симпатизирую, но на фотке ничего плохого не вижу
21:05:31 04-10-2023
У женщины что то с ногами. Коленки не сводятся.
21:24:45 04-10-2023
Пропеллером ее)))
00:34:41 05-10-2023
Больше некуда забросить?
00:40:18 05-10-2023
Больше нечем похвалиться, просто ноги уж не знает куда откинуть. Дура, разменявшая пятый десяток и ждёт её артроз.
08:25:52 05-10-2023
На балерину они накинулись. Опасность усмотрели. А педофил не по зубам что в НСО едет?
09:10:28 05-10-2023
Ну Волочкова невеликого ума особа, но блин. Православные подугомонились, так другой повод нашли.
10:20:14 05-10-2023
а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрать? У нее вообще какой-то пунктик с ногами...
10:24:46 05-10-2023
Гость (10:20:14 05-10-2023) а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрат... у нее копыта не сводятся вместе, самопроизвольно раздвигаются.
12:17:11 05-10-2023
Гость (10:20:14 05-10-2023) а просто встать рядом не могла, надо обязательно ноги задрат... все идет от головы. там чего-то не хватает, видимо, и ноги сами раздвигаются.
11:35:51 05-10-2023
А когда дети и подростки по этим обелискам лазают, по танкам, самолетам, машинам военных лет, это не осквернение? Ну встала и встала, чего раздувать то.
12:11:46 05-10-2023
Гость (11:35:51 05-10-2023) А когда дети и подростки по этим обелискам лазают, по танкам... Не передергивайте, дети -то играют в летчиков. Или эта тоже изображает летчицу?
12:29:46 05-10-2023
Гость (12:11:46 05-10-2023) Не передергивайте, дети -то играют в летчиков. Или эта т... Подругу летчика... Боевую...))