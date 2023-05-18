НОВОСТИАлтай

До тысячи в сутки. Названы самые дешевые районы для летнего отдыха на Алтае

Не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы — там туристы смогут ощутимо сэкономить

18 мая 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бюджетный отдых на Алтае в этом сезоне обойдётся примерно в тысячу рублей в сутки. Как сообщают "Вести Алтай", об этом заявил начальник управления по туризму региона Евгений Дешевых.

По его словам, не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы Алтайского края. Самые демократичные цены – в Курьинском, Солонешенском, Чарышском районах. В первом можно найти размещение на турбазах за 1 тысячу рублей в сутки на человека, а в Солонешенском и Чарышском – от 800 рублей. 

Дешевых добавил, что самая актуальная информация о возможностях отдыха на Алтае размещена на портале "Визит Алтай". Кроме условий проживания, развлечений и других услуг там также можно найти контактные данные всех мест размещения региона.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:43:26 18-05-2023

В Крыму наверно подешевле будет?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:45 19-05-2023

Гость (17:43:26 18-05-2023) В Крыму наверно подешевле будет? ... 60тыч 12 ночей на 11 сентября одноместный номер на первой линии санаторно-курортная путёвка с питанием и лечением

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:52 18-05-2023

Кстати, для меня непонятно недооцененность села Чарышское. Прекрасные места.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:57 19-05-2023

Гость (21:35:52 18-05-2023) Кстати, для меня непонятно недооцененность села Чарышское. П... Всем не рассказывайте... Пусть хоть еще немного побудет девственная красота

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

23:11:41 18-05-2023

Чарышское, на мой взгляд, самое красивое село в Алтайском крае. Но вот только с ценой на жилье за сутки мне кажется не удачная шутка.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

11:05:16 19-05-2023

Вот и пусть покажит тов. Дешёвых где у нас отдых за тысячу рублей можно найти собственным примером, не пользуясь административным ресурсом, а инкогнито приедет и снимет номер. Ну и второй вопрос а чем заняться неделю в том же Чарышком туристу? Пить только!? Так это первый шаг в сторону всяких криминальных происшествий. Грамотного турбизнеса у нас как бы и нет похоже.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:18 19-05-2023

Андрей (11:05:16 19-05-2023) Вот и пусть покажит тов. Дешёвых где у нас отдых за тысячу р... С этим согласен. Инфраструктуры не было в 2014 г. Сейчас не знаю, давно не был. Сплавиться можно было, поехать (пойти) в горы, кайфанутьот чистого воздуха. Дискотека местная есть))). Я больше писал про красивые места. Я вообще палаточный отдых люблю.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров