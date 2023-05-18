До тысячи в сутки. Названы самые дешевые районы для летнего отдыха на Алтае
Не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы — там туристы смогут ощутимо сэкономить
18 мая 2023, 17:04, ИА Амител
Бюджетный отдых на Алтае в этом сезоне обойдётся примерно в тысячу рублей в сутки. Как сообщают "Вести Алтай", об этом заявил начальник управления по туризму региона Евгений Дешевых.
По его словам, не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы Алтайского края. Самые демократичные цены – в Курьинском, Солонешенском, Чарышском районах. В первом можно найти размещение на турбазах за 1 тысячу рублей в сутки на человека, а в Солонешенском и Чарышском – от 800 рублей.
Дешевых добавил, что самая актуальная информация о возможностях отдыха на Алтае размещена на портале "Визит Алтай". Кроме условий проживания, развлечений и других услуг там также можно найти контактные данные всех мест размещения региона.
17:43:26 18-05-2023
В Крыму наверно подешевле будет?
08:30:45 19-05-2023
Гость (17:43:26 18-05-2023) В Крыму наверно подешевле будет? ... 60тыч 12 ночей на 11 сентября одноместный номер на первой линии санаторно-курортная путёвка с питанием и лечением
21:35:52 18-05-2023
Кстати, для меня непонятно недооцененность села Чарышское. Прекрасные места.
11:11:57 19-05-2023
Гость (21:35:52 18-05-2023) Кстати, для меня непонятно недооцененность села Чарышское. П... Всем не рассказывайте... Пусть хоть еще немного побудет девственная красота
23:11:41 18-05-2023
Чарышское, на мой взгляд, самое красивое село в Алтайском крае. Но вот только с ценой на жилье за сутки мне кажется не удачная шутка.
11:05:16 19-05-2023
Вот и пусть покажит тов. Дешёвых где у нас отдых за тысячу рублей можно найти собственным примером, не пользуясь административным ресурсом, а инкогнито приедет и снимет номер. Ну и второй вопрос а чем заняться неделю в том же Чарышком туристу? Пить только!? Так это первый шаг в сторону всяких криминальных происшествий. Грамотного турбизнеса у нас как бы и нет похоже.
12:21:18 19-05-2023
Андрей (11:05:16 19-05-2023) Вот и пусть покажит тов. Дешёвых где у нас отдых за тысячу р... С этим согласен. Инфраструктуры не было в 2014 г. Сейчас не знаю, давно не был. Сплавиться можно было, поехать (пойти) в горы, кайфанутьот чистого воздуха. Дискотека местная есть))). Я больше писал про красивые места. Я вообще палаточный отдых люблю.