До тысячи в сутки. Названы самые дешевые районы для летнего отдыха на Алтае

Не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы — там туристы смогут ощутимо сэкономить

18 мая 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бюджетный отдых на Алтае в этом сезоне обойдётся примерно в тысячу рублей в сутки. Как сообщают "Вести Алтай", об этом заявил начальник управления по туризму региона Евгений Дешевых.

По его словам, не переплачивать лишнее можно поехав в южные районы Алтайского края. Самые демократичные цены – в Курьинском, Солонешенском, Чарышском районах. В первом можно найти размещение на турбазах за 1 тысячу рублей в сутки на человека, а в Солонешенском и Чарышском – от 800 рублей.

Дешевых добавил, что самая актуальная информация о возможностях отдыха на Алтае размещена на портале "Визит Алтай". Кроме условий проживания, развлечений и других услуг там также можно найти контактные данные всех мест размещения региона.