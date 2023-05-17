В регионе уже на все летние месяцы забронировали почти половину от всех номеров

17 мая 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Интерес к отдыху в Алтайском крае в этом году уже бьёт рекорды, а по итогам 2023 года общее количество туристов, которые посетят регион, может превысить 1,2 миллиона человек. Рост турпотока составит 5-7%. Такие предварительные прогнозы во время пресс-конференции 16 мая сделал начальник краевого управления края по развитию туризма Евгений Дешевых.

Руководитель ведомства отметил, что бронирование на отдых в летний период идёт очень активно. Например, если в 2022 году к этому моменту заполняемость всех средств размещения на июнь составляла 46%, то сейчас этот показатель держится на уровне в 56%. На июль и август забронировали 47% и 48% от всего номерного фонда, что тоже опережает показатели предыдущего года. Услуги по размещению туристов в регионе оказывают на данный момент более 500 отелей, гостиниц и турбаз.

"Только на майские праздники по региону поездки совершили более 85 тысяч человек. Популярностью пользовались предгорная часть Алтайского края и Белокуриха. По сравнению с показателями прошлого года туристско-экскурсионный поток у нас увеличился на 12%", – сообщил Дешевых.О том, что в сфере туризма в Алтайском крае наметилась положительная динамика, стало понятно по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца в крае отдохнули 157 тысяч человек, что на 13,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Как следствие, на 40% вырос и объём оказанных платных услуг – до 2,3 миллиарда рублей. И более 60% от этой суммы пришлось на санаторно-курортную сферу, отметил эксперт.