Яблоку будет негде упасть. Более 1,2 млн туристов посетят Алтайский край в 2023 году
В регионе уже на все летние месяцы забронировали почти половину от всех номеров
17 мая 2023, 08:53, ИА Амител
Интерес к отдыху в Алтайском крае в этом году уже бьёт рекорды, а по итогам 2023 года общее количество туристов, которые посетят регион, может превысить 1,2 миллиона человек. Рост турпотока составит 5-7%. Такие предварительные прогнозы во время пресс-конференции 16 мая сделал начальник краевого управления края по развитию туризма Евгений Дешевых.
Руководитель ведомства отметил, что бронирование на отдых в летний период идёт очень активно. Например, если в 2022 году к этому моменту заполняемость всех средств размещения на июнь составляла 46%, то сейчас этот показатель держится на уровне в 56%. На июль и август забронировали 47% и 48% от всего номерного фонда, что тоже опережает показатели предыдущего года. Услуги по размещению туристов в регионе оказывают на данный момент более 500 отелей, гостиниц и турбаз.
"Только на майские праздники по региону поездки совершили более 85 тысяч человек. Популярностью пользовались предгорная часть Алтайского края и Белокуриха. По сравнению с показателями прошлого года туристско-экскурсионный поток у нас увеличился на 12%", – сообщил Дешевых.О том, что в сфере туризма в Алтайском крае наметилась положительная динамика, стало понятно по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца в крае отдохнули 157 тысяч человек, что на 13,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Как следствие, на 40% вырос и объём оказанных платных услуг – до 2,3 миллиарда рублей. И более 60% от этой суммы пришлось на санаторно-курортную сферу, отметил эксперт.
08:57:03 17-05-2023
Яблоку будет негде упасть - ну и на,, такой отпуск тогда?
09:28:09 17-05-2023
Ну в Белокуриху то понятно, а в распиаренный супер тур кластер Барнаул горнозаводской с его знаменитым арбатом сколько миллионов туристов нахлынет? А то мож пора объявление подать о сдаче квартиры, как многие делали во время ЧМ по футболу?
09:29:36 17-05-2023
Просто интересно, откуда они эти цифири берут? У родственников в "пердгорьях" турбазы есть, говорят что с них вообще ни разу не запрашивали, количество забронированных номеров, да и кто им скажет, это ж коммерческая тайна!!!)))))
11:47:56 17-05-2023
Гость (09:29:36 17-05-2023) Просто интересно, откуда они эти цифири берут? У родственник... Берут с агрегаторов по бронированию отелей. Ваши родственники поди в черную сдают и налоги не платят, поэтому не учитываются. Коммерческой тайны нет у тех, кто работает в белую.
12:33:01 17-05-2023
Гость (09:29:36 17-05-2023) Просто интересно, откуда они эти цифири берут? У родственник... В чём тайна? Если человек посторонний может на сайте просмотреть, какие номера на какие числа еще свободны и забронировать себе номер, то где тайна?
11:39:48 17-05-2023
Лучше бы написали что сделали для развития туризма! А так - пустые цифры, и как всегда неправильные, либо спутали с Республикой Алтай
12:35:33 17-05-2023
При всем уважении к Горному Алтаю, не понимаю, как можно платить деньги за отдых там...
13:24:30 17-05-2023
Дмитрий (12:35:33 17-05-2023) При всем уважении к Горному Алтаю, не понимаю, как можно п... А что вас смущает? Можно, конечно, с палаткой своим ходом. Но не всем этот вариант подходит, особеннот с детьми или больной спиной. А что касается самого отдыха, я лично Горный Алтай очень люблю за его природу, свежий воздух, отсутствие комаров и особую атмосферу первозданности.
13:02:18 17-05-2023
как можно платить деньги за отдых там - Каждому свое, в юности нам хватало палаток и костра, с маленькими детьми нужен домик и электричество. Сейчас, что бы мои старые кости не ныли, нужен маломальский номер с с/у и горячей водой. все познается в сравнении.
13:05:26 17-05-2023
Ребят мож лучше в Египет, Турцию и Таиланд? Хватит гадить и издеваться над Горным Алтаем, он не для этого.
13:25:49 17-05-2023
Гость (13:05:26 17-05-2023) Ребят мож лучше в Египет, Турцию и Таиланд? Хватит гадить и ... Просто бережнее нужно к природе относиться. Костровища где попало не разводить, не оставлять после себя мусора и т.д.
13:37:38 17-05-2023
Гость (13:05:26 17-05-2023) Ребят мож лучше в Египет, Турцию и Таиланд? Хватит гадить и ... Нормальные люди в Горном не гадят!
16:15:56 17-05-2023
Гость (13:37:38 17-05-2023) Нормальные люди в Горном не гадят! ... Нормальные люди в горном не отдыхают, полный отстой за конские деньги ....
19:35:17 17-05-2023
Гость (16:15:56 17-05-2023) Нормальные люди в горном не отдыхают, полный отстой за конск... Я - нормальный человек. И Я с удовольствием в Горном Алтае отдыхаю.
19:35:56 17-05-2023
Гость (16:15:56 17-05-2023) Нормальные люди в горном не отдыхают, полный отстой за конск... Вы просто мест не знаете. Были, видимо, только в попсовом месте.
16:17:56 17-05-2023
Гость (13:05:26 17-05-2023) Ребят мож лучше в Египет, Турцию и Таиланд? Хватит гадить и ... Откройте вылеты из Барнаула, конечно полетим. Это точно намного лучше чем горный
19:38:26 17-05-2023
Гость (16:17:56 17-05-2023) Откройте вылеты из Барнаула, конечно полетим. Это точно намн... Не лучше. Отдыхали много раз и за границей в пятерках, и в Горном. Разные впечатления. Это как хвалить ананас, и говорить, что окорочек - отстой, потому что вы попробовали ананас. А мне и то, и другое нравится.
22:10:14 17-05-2023
Гость (19:38:26 17-05-2023) Не лучше. Отдыхали много раз и за границей в пятерках, и в Г... вот интересно, кто минусует? =) Человек, которому завидно, что люди могут позволить себе разнообразный отдых и имеют возможность сравнивать одно с другим? Или у вас понты, что "нормально" отдыхать можно только заграницей? =)
13:30:38 17-05-2023
Ребят мож лучше в Египет, Турцию и Таиланд? Хватит гадить и издеваться над Горным Алтаем, он не для этого.======Автор этих строк - прям мой ЧЕЛОВЕК!!!! Я в диком ужасе!!! С какими темпами земли скупаются, кедр пилят под корень, этих баз настроили (мама дорогая). С такими темпами через лет 10 - это будут просто горы с грязной речушкой и небольшим кусочком тайги....
13:38:46 17-05-2023
лучше в Египет, Турцию и Таиланд? ... Египет на НГ, Турция на май, Таиланд осенью. А в ГА летом ездим. все норм.
13:39:17 17-05-2023
он не для этого.... Мы без всяких сами решим.
13:48:12 17-05-2023
прям мой ЧЕЛОВЕК!!! - счастья вам и деток побольше
14:04:33 17-05-2023
Просто сейчас в Горном еще не наступил период "насыщения", период, когда от туристов больше вреда чем пользы. Как в Тайланде, где на 2 года закрывали некоторые острова, ибо туристов было столько много, что они просто уничтожали природу. Деньги, деньги, деньги.. Но он непременно наступит...
14:11:50 17-05-2023
Вот турбазы отгребут бабки. Может и налоги заплатят
16:24:46 17-05-2023
откройте вылеты - А что нам вылеты отсюда? мы часто по горящим путевкам из Москвы летаем дешевле, даже с учетом полета туда