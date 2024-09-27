Добровольная команда потушила пожар в Алтайском крае

Всего за сутки в регионе произошло 17 возгораний

27 сентября 2024, 08:38, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328408

В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.



Шесть пожаров случилось в жилом секторе. Отмечается, что один из них потушили силами добровольной пожарной дружины. Это произошло в Ключевском районе.



"Горела сухая трава в четырех километрах от поселка Целинного. Площадь горения составила 350 кв. м", – сказано в сообщении.



В МЧС напомнили, что в регионе установлен повышенный класс горимости.