Добровольная команда потушила пожар в Алтайском крае
Всего за сутки в регионе произошло 17 возгораний
27 сентября 2024, 08:38, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328408
В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Шесть пожаров случилось в жилом секторе. Отмечается, что один из них потушили силами добровольной пожарной дружины. Это произошло в Ключевском районе.
"Горела сухая трава в четырех километрах от поселка Целинного. Площадь горения составила 350 кв. м", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что в регионе установлен повышенный класс горимости.
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