За сутки в Алтайском крае произошло 20 пожаров

Площадь самого большого из них составила 200 квадратных метров

26 сентября 2024, 09:32, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/835998

20 пожаров потушили за прошедшие сутки в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Самый крупный из них зафиксировали в Мамонтово. Здесь горел двухквартирный жилой дом и гараж. Общая площадь составила 200 квадратных метров.

"На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома и гаража открытым огнем, существовала угроза распространения на соседние строения. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены", – рассказали в МЧС.

В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 13 человек личного состава.