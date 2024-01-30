Добрый бизнес на Алтае. Как стать социальным предпринимателем и получить господдержку

В регионе действует ряд мер, направленных на развитие этого вида бизнеса

30 января 2024, 09:00, ИА Амител

Социальное предпринимательство / Фото: 8photo / Freepik

В Алтайском крае становится больше социального бизнеса. Такого, который берет на работу многодетных мамочек. Такого, который производит товары для людей с ограниченными возможностями. Такого, который помогает решать проблемы общества. О том, что такое социальное предпринимательство и какую поддержку ему оказывают, в эфире радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул" рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП Лариса Иванютина.

Что такое социальное предпринимательство?

Это особый бизнес, который в Алтайском крае развивается очень успешно. Социальные предприниматели стремятся помочь другим людям справиться с проблемами, участвуют в решении социальных проблем общества, пояснила Иванютина.

Какие предприятия можно назвать социальными?

Чтобы получить официальный статус субъекту малого среднего предпринимательства необходимо быть зарегистрированным на территории Алтайского края и осуществлять деятельность по одной из нескольких категорий.

Первая категория

Первое условие: не менее половины штата сотрудников – социально уязвимые граждане:

люди с ограниченными возможностями здоровья;

одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

пенсионеры или предпенсионеры;

выпускники детских домов до 23 лет;

осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, лица, имеющие неснятую непогашенную судимость;

беженцы, вынужденные переселенцы;

малоимущие и граждане без определенного места жительства и занятий.

При этом компания должна создавать все условия для работы таких граждан.

Кроме того, в конце 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о расширении этого списка. Теперь социальным предприятием может стать компания, устроившая на работу участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Cоциальным может быть и сам предприниматель, являющийся инвалидом и не имеющий наемных работников.

"К социальным предприятиям первого типа можно отнести, например, рубцовское предприятие "Рассвет", бийское предприятие "Росток". В Барнауле есть спа-центр, который трудоустраивает многодетных мамочек, поэтому тоже относится к первой категории", – привела примеры Лариса Иванютина.

Вторая категория

Компания обеспечивает реализацию работ, товаров или услуг, производимых с участием граждан, которые относятся к категории социального уязвимых. Доходы от этого вида деятельности должны быть не менее 50% от прибыли.

"Яркий пример – предприниматель Николай Алексеев, "Лавка Добра", который заключает договор ГПХ с людьми с ограниченными возможностями здоровья, они производят для него сувенирную продукцию с последующей реализацией", – уточнила собеседник.

Третья категория

Субъекты МСП оказывают услуги, производят товары или выполняют работы для социально уязвимых категорий граждан. И таких предприятий в Алтайском крае много.

"Это, например, протезно-ортопедический центр "Алорто", ряд пансионатов для временного или постоянного пребывания пожилых людей, такие как "Семейный дом", "Уютный дом", "Новые зори". Есть общежития для пожилых людей в районах края: Алейском, Топчихинском, Заринском. В Бийске успешно функционирует Служба бытовых услуг, которая обеспечивает сиделками пожилых или больных людей", – рассказала Лариса Иванютина.

Четвертая категория

Это когда субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают услуги, направленные на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование и оздоровление детей, культурно-просветительскую деятельность.

И таких субъектов МСП на сегодняшний день больше всех в числе социальных предприятий.

"Сюда относятся языковые школы, танцевальные студии, театральные студии, бассейны, центры дневного пребывания детей, детские сады, центры дополнительные образования, психологические центры, медицинские центры", – отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы.

Когда можно подать документы на получение статуса социального предприятия?

Лариса Иванютина сказала, что в марте 2024 года планируется старт приема документов за прошедший, 2023 календарный год.

Кроме соответствия хотя бы одной из четырех категорий, необходимо:

быть субъектом малого и среднего предпринимательства;

осуществлять деятельность в Алтайском крае;

подать сведения за прошедший календарный год.

А если предприниматель только планирует начать социальную деятельность?

"В Центре "Мой бизнес" мы, конечно, рады видеть всех. И тех, у кого пока только есть идея, и кто уже работает. Но официальный статус могут получить только те, кто осуществляет деятельность в этом направлении хотя бы с 2023 года", – пояснила собеседник.

Если планируете заняться социальным бизнесом – приходите в Центр "Мой бизнес". В марте будет проведена обучающая программа – мастерская "От идеи социального проекта к социальному бизнесу". Эта программа разработана специально для физических лиц и самозанятых, планирующих осуществлять деятельность в сфере социального предпринимательства. Во время обучения участники смогут разработать бизнес-план, просчитать финансовую модель, спланировать стратегию развития.

Что делают в Алтайском крае, чтобы популяризировать социальное предпринимательство?

Сейчас в регионе 139 компаний имеют социальный статус. Это на 40 больше, чем было годом ранее.

"Популярность социального предпринимательства объясняется широким спектром оказываемой поддержки для ведения бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Цель проекта – поддержать бизнес на всех этапах его развития, от идеи стартовой до расширения и выхода на экспорт", – отметила Лариса Иванютина.

Центр оказывает образовательные, информационные, консультационные услуги, а также услуги, направленные на развитие и продвижение бизнеса. Это способствует увеличению роста социальных предпринимателей в Алтайском крае.

Конечно же, важна и финансовая поддержка в виде грантов от регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В 2023 году 29 компаний получили гранты на 500 тысяч рублей. Направить деньги можно на оплату коммунальных услуг, аренду помещения, приобретение основных средства, оборудования, инвентаря, материалов.

Также в рамках нацпроекта Центр "Мой бизнес" помогает в продвижении бизнеса: размещение наружной рекламы (билбордов), печать рекламно-информационных материалов, создание сайтов, изготовление аудио- и видеороликов с прокатом в торговых центрах и на телевидении, создание брендбука. А в прошлом году появился новый вид поддержки – размещение информации о компании в системе 2ГИС.

"Мы стараемся в первую очередь поддержать тех предпринимателей, которые впервые получили официальный статус социального предприятия. Таких в прошлом году было 54. Но, конечно, поддержать хочется всех, ведь они действительно решают социальные проблемы", – подчеркнула Лариса Иванютина.

Для популяризации социального бизнеса в регионе проводят и массовые мероприятия. Например, ярмарка социальных предпринимателей, приуроченная ко Дню предпринимательства в России. В этом году она состоится 25 мая в парке "Изумрудный".

А 28 июня пройдет фестиваль социальных предпринимателей Алтайского края "Лучше всех". Во время фестиваля народным голосованием будут определены лучшие.

"Мой добрый бизнес"

Также алтайские предприниматели могут участвовать в федеральных конкурсах. Так, в крае проходит региональный этап всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства и СОНКО "Мой добрый бизнес".

Цель конкурса – повышение престижа социального предпринимательства, популяризации лучших практик, субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно-полезных целей.

В 2023 году в крае было подано 50 заявок по семи номинациям – дополнительное образование детей, здоровый образ жизни, спорт, культура, социальное обслуживание, занятость социально уязвимых граждан, социальный туризм).

"Сейчас ждем результаты. Хотелось бы, конечно же, видеть наших социальных предпринимателей уже и на федеральном этапе", – подытожила Иванютина.