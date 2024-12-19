Добыча угля в России может сократиться в ближайшие четыре года

Эксперты объясняют это санкциями и проблемами с логистикой

19 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Уголь / Фото: Екатерина Емельянова / amic.ru

В течение четырех лет в России будет падать добыча угля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу экспертов, в 2024 году добыча угля упадет на 3% (до 427 млн тонн), а экспорт – на 6% (до 199 млн тонн). В 2025 году снижение составит 3 и 7% соответственно. Это доведет добычу и экспорт до уровня 416 и 185 млн тонн. По итогам 2026 года показатели сократятся до 416 и 180 млн тонн, а в 2027-м – до 412 и 178 млн.

Негативную динамику специалисты предсказывают, основываясь на нескольких факторах. В их числе низкая рентабельность экспорта, которая сложилась из-за скидок угольных компаний на фоне западных санкций.

Также на это накладываются российские проблемы с логистикой, сложности с оплатой товара из-за рубежа и нестабильность поставок. Под санкциями в августе оказалось более половины угольной отрасли России.