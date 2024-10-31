"Уголь в крае есть". Как власти Алтайского края готовятся к предстоящей зиме?

Тему обсудили 23 октября на заседании правительства региона

31 октября 2024, 09:39, ИА Амител

Мужчина с лопатой с углем /Фото: amic.ru

Зима, которая в Сибири особенно суровая, должна пройти в этом году в Алтайском крае без происшествий. Всем муниципалитетам нужно быть готовыми к отопительному сезону и иметь необходимый запас угля. Данную тему обсудили 23 октября на заседании правительства Алтайского края. Глава региона Виктор Томенко выделил наиболее проблемные вопросы при подготовке к зиме Славгородского округа и потребовал от его руководства обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне. Как еще регион готовится к зиме – читайте в нашем материале.

Даешь краю угля!

Отопительный период начался на всей территории края. С 4 октября объекты малой теплоэнергетики стали отапливаться в полном объеме, а это больше четырех тысяч социальных учреждений и почти 22 тысячи жилых домов. В настоящее время в Алтайском крае сформирован нормативный запас угля.

В начале заседания правительства губернатор Виктор Томенко заявил, что основная часть по подготовке к зиме успешно завершена. Все запланированное сделано и остались только поверхностные работы.

"Уголь в крае есть – и в пределах норматива, и даже сверх норматива. Он приобретен, в том числе и резервный", – заявил Виктор Томенко.

В настоящее время общая потребность объектов малой теплоэнергетики в угле составляет 657 тысяч тонн в год. При этом нормативный запас – 133,8 тысячи тонн. Фактическое наличие топлива для объектов малой теплоэнергетики на угольных площадках составляет 190 тысяч тонн, или 141% от объема 45-суточного нормативного запаса угля, пояснил в ходе заседания министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Заседание правительства Алтайского края / Фото: правительство АК

На сегодняшний день заключены контракты на поставку 586 тысяч тонн угля.

"Краевой резервный запас топлива мы ежегодно формируем в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения по причине недостатка угля. Но и перед главами муниципальных образований поставлена задача по формированию нормативного запаса твердого топлива и его поддержанию на протяжении всего отопительного периода. Отдельно на протяжении всего отопительного сезона нужно постоянно следить за наличием угля для населения, которое использует печное отопление", – подчеркнул Иван Гилев.

Славгород и Камень-на-Оби на особом контроле

Если практически все муниципалитеты хорошо подготовились к зиме, то за Славгородом и Камнем-на-Оби нужен глаз да глаз. В настоящее время главам этих муниципальных образований не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем.

Губернатор поставил перед главой муниципального образования задачу оперативно принять все меры, чтобы пройти отопительный сезон в спокойном для жителей города режиме, в том числе не допускать перебоев с углем.

"В перспективе нескольких лет необходимо обеспечить системную стабильную работу славгородской коммунальной системы, настроить все процессы так, чтобы город самостоятельно мог справляться со всеми текущими вопросами. Ресурсы для этого у Славгорода есть", – заявил в ходе совещания Виктор Томенко.

Также глава региона поручил правительству проверить паспорта готовности к зимнему периоду в муниципалитетах. В этом году их получают большинство городов, районов и муниципальных округов. По словам Виктора Томенко, в крае должен быть установлен единый подход к получению паспортов готовности.

"В Алтайском крае 69 муниципалитетов, а паспортов готовности – 97. Считаю, на один район должен быть один паспорт. Прошу учесть это при подготовке к следующему отопительному сезону", – пояснил Виктор Томенко.

Виктор Томенко / Фото: правительство Алтайского края

Резервные источники

В этом году перед всеми муниципальными образованиями поставлена задача получить паспорта готовности до 15 ноября. В настоящее время в крае 87% критически важных котельных обеспечены резервными источниками электроэнергии.

По поручению Виктора Томенко на Алтае продолжат работу по обеспечению котельных, отапливающих объекты с постоянным пребыванием людей, резервными источниками снабжения электроэнергией. К ним в регионе отнесены 616 котельных, из которых обеспечены источником электроснабжения 535.

По данным правительства, ежегодно на эти цели за последние три года выделили около 364 миллионов рублей. 72 миллиона из них – в этом году. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по приобретению резервных источников электроэнергии еще для 42 критически важных котельных.