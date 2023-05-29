Дочь Агутина и Варум накопила на квартиру в США, работая посудомойкой
Стоимость квартиры не назвали, не уточнили и сколько лет пришлось откладывать
29 мая 2023, 13:01, ИА Амител
Дочь российских певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум сама купила себе квартиру в США, пишет "Московский комсомолец".
Напомним, 24-летняя Елизавета живёт в Штатах, два года назад получила гражданство. Её дедушка, отец Леонида, рассказал на шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, что внучка откладывала деньги, когда работала посудомойкой и официанткой, и купила недвижимость.
"Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живёт. Сама купила! А что делать?" – рассказал дедушка.
Стоимость квартиры он не назвал, не уточнил и сколько лет внучке пришлось откладывать на собственное жильё. Однако отметил, что "папа немного помог".
Ранее сообщалось, что Варум из-за критики СВО может попасть в список артистов, концерты которых в стране негласно запретят.
13:04:48 29-05-2023
Верю, у Ротшильда работала 24/7 )))
13:28:59 29-05-2023
"папа немного помог". Ну и она свои пару долларов добавила...
13:32:22 29-05-2023
Какая трудолюбивая девочка. А остальные только ныть могут, берите пример)))))
13:33:58 29-05-2023
Не ела, не пила, на улице жила.
13:40:35 29-05-2023
"Сама купила! А что делать? "- врать поменьше... 217 000 долларов стоит квартира- средняя по всем меркам, По данным на 2023 год, средняя зарплата официантов в США составляет около 16 долларов в час., должна проработать 13 560 часов, даже при 10часах работы это 1356 дней т.е 113 лет - хорошо выглядит деваха! Неужели они на столько нас всех за дураков держат?
13:47:29 29-05-2023
Гость (13:40:35 29-05-2023) даже при 10часах работы это 1356 дней т.е 113 лет иди коровам хвосты крути. математика это не твое
14:20:41 29-05-2023
Гость (13:47:29 29-05-2023) иди коровам хвосты крути. математика это не твое... Он не правильно посчитал. Но у людей такой профессии, дай Бог если остается 200-300 долларов в месяц после выплаты налогов, страховок, затрат на текущее проживание и питание. Таким образом, копить на квартиру надо 500-1000 месяцев. Старая дочка, однако.
13:42:06 29-05-2023
А как папа пел о границе! Надо было о загранице.
13:50:42 29-05-2023
Гость (13:40:35 29-05-2023) "Сама купила! А что делать? "- врать поменьше... 217 000 до... 1356 дней/365=3,7 года, какие 113 лет?
13:54:22 29-05-2023
математика это не твое- ничего страшного. не то нажала- 56 лет не каждому дано проработать когда тебе 24
14:37:07 29-05-2023
Гость (13:54:22 29-05-2023) математика это не твое- ничего страшного. не то нажала- 56 ... да возьми ты блин уже калькулятор!
13:55:48 29-05-2023
1356 дней это 4 года работы
13:55:53 29-05-2023
=3,7 года, ну и кто уже из здешних тут заработал на хату???
14:04:00 29-05-2023
Это более чем реально. Не понимаю, зачем новость из этого стряпять. Одноклассник 7 лет назад уехал в США по гринкарте. Создал семью. Работал то дворником, то сантехником, то грузчиком - короче, что попадется. За 5 лет купил квартиру В Денвере без ипотек и прочего за 300к$. К сожалению, в России простой чернорабочий даже и мечтать не может о своем жилье.((
15:26:03 29-05-2023
Андрей (14:04:00 29-05-2023) Это более чем реально. Не понимаю, зачем новость из этого ст... Сам-то себе веришь,что за год можно грузчиком 60 тысяч американских рублей скопить? Именно-СКОПИТЬ!!!???
14:13:13 29-05-2023
Работая посудомойкой,жила недалеко от места работы в палатке на тротуаре.Бесплатно и питалась на работе:профессия позволяла.
14:19:31 29-05-2023
На работе и спала) На плите, тёпленько там.
14:27:04 29-05-2023
Че несете то ? Купила и купила. Молодец.
14:43:31 29-05-2023
Гость (14:27:04 29-05-2023) Че несете то ? Купила и купила. Молодец.... А тут соотечественники сомневаются в правдивости истории, основываясь на местном опыте. Один только имеет пример, что это возможно в США.
14:54:14 29-05-2023
Гость (14:43:31 29-05-2023) А тут соотечественники сомневаются в правдивости истории, ос... Одно тут радует. НАШИ!! могу все и везде. Когда захотят.
15:00:36 29-05-2023
Гость (14:54:14 29-05-2023) Одно тут радует. НАШИ!! могу все и везде. Когда захотят. ... Ну по кровям-то далеко не ваши.
14:47:18 29-05-2023
да возьми ты блин уже калькулятор!- на фига у меня счетные палочки есть!!!
14:49:49 29-05-2023
За 14 лямов рублей я куплю квартиру за 25 лет , ни есть ни пить - верю!!!!
14:51:07 29-05-2023
Один миллионер рассказывает, как он достиг такого благосостояния: - Когда я был молодым, я приехал в Америку. В кармане у меня было два цента. На них, я купил два грязных яблока. Помыл и продал каждое яблоко за четыре цента. Потом купил четыре яблока и также продал все яблоки... - И что было дальше? - Потом умерла моя тётушка и оставила мне в наследство 100 миллионов долларов! Также и дочь Агутина, мыла посуду пару дней, а потом папаша добавил к ее паре баксов недостающую сумму на квартиру.
14:56:10 29-05-2023
а потом папаша добавил к ее паре баксов недостающую сумму на квартиру..... Это всегда так работает))
16:01:47 29-05-2023
А эти двое действительно считают что ей там лучше будет?? стрекозлы
16:05:06 29-05-2023
Дети илитки по-прежнему все на вражеском Западе, никто не связывает своё будущее с Россией.
16:07:33 29-05-2023
Гость (16:05:06 29-05-2023) Дети илитки по-прежнему все на вражеском Западе, никто не св... это же надо дожиться до того, что для тебя отпрыски певцов ротом стали элитой...
16:32:47 29-05-2023
Гость (16:07:33 29-05-2023) это же надо дожиться до того, что для тебя отпрыски певцов р... Во-первых, я говорил не об элите а детях илитки. Во-вторых думаю более половины обывателей не знает что такое настоящая элита и считает элитой то что впаривает зомбоящик, соцсети и тырнет. В-третьих, даже певцы ротом могут стать уважаемыми в обществе лидерами и повести народ в светлое будущее а не к краю пропасти. Главное не профессия, а истинный патриотизм, знания и русская душа.
16:06:05 29-05-2023
Во всяком случае Агутины/Варум эти деньги не украли. И чужой труд не эксплуатировали.
16:50:06 29-05-2023
Кто эта почему (Варум) и зачем она здесь?
17:00:22 29-05-2023
Мой друг работал в ТГУ научным сотрудником. Самое простое название книги в его личной библиотеки "расчёт траектории неуправляемых снарядов", почему простое, потому, что остальных названий я просто понять не мог. За ненадобностью для науки был сокращён шесть лет назад, уехал в Германию. Семья четыре человека, он, жена и два ребёнка, работает он один из семьи. За шесть лет работы накопил на дом, работает по специальности.
17:11:22 29-05-2023
Олег (17:00:22 29-05-2023) Мой друг работал в ТГУ научным сотрудником. Самое простое на... Но не посудомойкой же!))))))))))))
21:22:20 29-05-2023
Интересна подпись фото в заголовке.
07:33:32 30-05-2023
Похоже на фейк. У меня уже 12 лет дома посудомойка стоит. В США посудомойка есть наверное в каждом доме последние 50 лет