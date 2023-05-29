Дочь Агутина и Варум накопила на квартиру в США, работая посудомойкой

Стоимость квартиры не назвали, не уточнили и сколько лет пришлось откладывать

29 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: соцсети Агутина и Варум

Дочь российских певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум сама купила себе квартиру в США, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, 24-летняя Елизавета живёт в Штатах, два года назад получила гражданство. Её дедушка, отец Леонида, рассказал на шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, что внучка откладывала деньги, когда работала посудомойкой и официанткой, и купила недвижимость.

"Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живёт. Сама купила! А что делать?" – рассказал дедушка.

Стоимость квартиры он не назвал, не уточнил и сколько лет внучке пришлось откладывать на собственное жильё. Однако отметил, что "папа немного помог".

Ранее сообщалось, что Варум из-за критики СВО может попасть в список артистов, концерты которых в стране негласно запретят.