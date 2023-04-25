Опубликован список артистов, выступления которых отменяют в России
Отношение к деятелям культуры изменилось из-за их высказываний о спецоперации
25 апреля 2023, 16:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Стало известно, каких артистов в России "отменяют" из-за их высказываний о спецоперации. Список опубликовало РИА Новости.
Рэпер Jah Khalib оказался в перечне "отменённых" артистов, несмотря на то, что некоторое время он ездил с концертами по России. В ряде городов отменили концерты группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной.
Ещё одна певица, которая может попасть под отмену, – Анжелика Варум. В ближайшее время она должна выступить в Crocus City Hall, но активисты собираются обратиться к губернатору Подмосковья, чтобы не дать ей площадку.
Также под отмену попали Ани Лорак и Валерий Меладзе.
16:46:03 25-04-2023
Спасибо всем активистам! Отстоим Россию!!!
16:49:17 25-04-2023
песков про этих "отменителей" говорил?
16:50:57 25-04-2023
Если Варум запретят,Агутину придётся на своих плечах держать бюджет семьи...
17:12:43 25-04-2023
Варум.... тоже мне великая певица
09:51:13 26-04-2023
Правильно пусть наживаются за рубежом, только кто на них там пойдет, у них свои там за бугром звезды ,ха ха!Варум вообще со своим писклявым голосом, дома пусть сидит, и кто ее вытащил на сцену?