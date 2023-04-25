Опубликован список артистов, выступления которых отменяют в России

Отношение к деятелям культуры изменилось из-за их высказываний о спецоперации

25 апреля 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стало известно, каких артистов в России "отменяют" из-за их высказываний о спецоперации. Список опубликовало РИА Новости.

Рэпер Jah Khalib оказался в перечне "отменённых" артистов, несмотря на то, что некоторое время он ездил с концертами по России. В ряде городов отменили концерты группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной.

Ещё одна певица, которая может попасть под отмену, – Анжелика Варум. В ближайшее время она должна выступить в Crocus City Hall, но активисты собираются обратиться к губернатору Подмосковья, чтобы не дать ей площадку.

Также под отмену попали Ани Лорак и Валерий Меладзе.