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Опубликован список артистов, выступления которых отменяют в России

Отношение к деятелям культуры изменилось из-за их высказываний о спецоперации

25 апреля 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стало известно, каких артистов в России "отменяют" из-за их высказываний о спецоперации. Список опубликовало РИА Новости.

Рэпер Jah Khalib оказался в перечне "отменённых" артистов, несмотря на то, что некоторое время он ездил с концертами по России. В ряде городов отменили концерты группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной.

Ещё одна певица, которая может попасть под отмену, – Анжелика Варум. В ближайшее время она должна выступить в Crocus City Hall, но активисты собираются обратиться к губернатору Подмосковья, чтобы не дать ей площадку.

Также под отмену попали Ани Лорак и Валерий Меладзе.

культура

Комментарии 5

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Гость

16:46:03 25-04-2023

Спасибо всем активистам! Отстоим Россию!!!

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гость

16:49:17 25-04-2023

песков про этих "отменителей" говорил?

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Гость

16:50:57 25-04-2023

Если Варум запретят,Агутину придётся на своих плечах держать бюджет семьи...

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Тютькин Геншин Импактович

17:12:43 25-04-2023

Варум.... тоже мне великая певица

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маша

09:51:13 26-04-2023

Правильно пусть наживаются за рубежом, только кто на них там пойдет, у них свои там за бугром звезды ,ха ха!Варум вообще со своим писклявым голосом, дома пусть сидит, и кто ее вытащил на сцену?

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