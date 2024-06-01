Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивное видео с актрисой

На кадрах артистка запечатлена танцующей дома в окружении семьи

01 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в запрещенной соцсети поблагодарила поклонников за слова поддержки и соболезнования после смерти матери и поделилась архивным видео с семьей. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах актриса запечатлена танцующей дома в окружении сына, матери и мужа, который держит на руках маленькую дочку.

"Хочу навсегда вернуться в этот день, и чтобы он никогда не заканчивался", – написала Заворотнюк-младшая.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Последние годы жизни она боролась с онкологическим заболеванием.