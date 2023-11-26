Дочь Дмитрия Маликова снова встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым
По словам близких, отношения пары близки к браку
26 ноября 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания вновь встречается с российским хоккеистом, игроком клуба "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым.
Как сообщает НТВ, около года назад молодые люди расстались, потому что им часто приходилось быть на расстоянии. Капризов живет и работает в США, Стефания – в Москве.
При этом сейчас знакомые утверждают, что отношения пары близятся к браку.
Отмечается, что Дмитрий Маликов рассказывал, что его дочь нашла спутника жизни. Он добавил, что это очень серьезный и надежный молодой человек, но имя избранника дочери певец не раскрыл.
14:22:13 26-11-2023
Для чего подглядывать за личной жизнью людей, прочитала только заголовок и зашла написать соё "фу"(((((
07:37:42 27-11-2023
Светлана (14:22:13 26-11-2023) Для чего подглядывать за личной жизнью людей, прочитала толь... еще бы трусы считали, сколько раз в неделю надела
14:24:40 26-11-2023
Ну очень ,ОЧЕНЬ наинтереснейшая новость. А что они ещё делают ???
14:26:17 26-11-2023
Звёздная пара). И с тестем повезло)
14:36:38 26-11-2023
Пиндосия, как магнит, тянет со страшной силой.
17:39:03 26-11-2023
Это сын Полины Гагариной?
12:13:06 27-11-2023
И зачем это здесь?