Дочь Дмитрия Маликова снова встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым

По словам близких, отношения пары близки к браку

26 ноября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания вновь встречается с российским хоккеистом, игроком клуба "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым.

Как сообщает НТВ, около года назад молодые люди расстались, потому что им часто приходилось быть на расстоянии. Капризов живет и работает в США, Стефания – в Москве.

При этом сейчас знакомые утверждают, что отношения пары близятся к браку.

Отмечается, что Дмитрий Маликов рассказывал, что его дочь нашла спутника жизни. Он добавил, что это очень серьезный и надежный молодой человек, но имя избранника дочери певец не раскрыл.