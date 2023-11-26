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Дочь Дмитрия Маликова снова встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым

По словам близких, отношения пары близки к браку

26 ноября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания вновь встречается с российским хоккеистом, игроком клуба "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым.

Как сообщает НТВ, около года назад молодые люди расстались, потому что им часто приходилось быть на расстоянии. Капризов живет и работает в США, Стефания – в Москве.

При этом сейчас знакомые утверждают, что отношения пары близятся к браку.

Отмечается, что Дмитрий Маликов рассказывал, что его дочь нашла спутника жизни. Он добавил, что это очень серьезный и надежный молодой человек, но имя избранника дочери певец не раскрыл.

Знаменитости

Комментарии 7

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Светлана

14:22:13 26-11-2023

Для чего подглядывать за личной жизнью людей, прочитала только заголовок и зашла написать соё "фу"(((((

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делать больше нечего?

07:37:42 27-11-2023

Светлана (14:22:13 26-11-2023) Для чего подглядывать за личной жизнью людей, прочитала толь... еще бы трусы считали, сколько раз в неделю надела

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Гость

14:24:40 26-11-2023

Ну очень ,ОЧЕНЬ наинтереснейшая новость. А что они ещё делают ???

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Гость

14:26:17 26-11-2023

Звёздная пара). И с тестем повезло)

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Гость

14:36:38 26-11-2023

Пиндосия, как магнит, тянет со страшной силой.

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Гость

17:39:03 26-11-2023

Это сын Полины Гагариной?

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гость

12:13:06 27-11-2023

И зачем это здесь?

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