В отношении Шарлота возбудили три уголовных дела
Ему грозит до шести лет лишения свободы
24 ноября 2023, 21:58, ИА Амител
Три уголовных дела возбудили на певца Шарлота по двум статьям уголовного кодекса – 354.1 и 148 УК РФ – "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ – "Оскорбление чувств верующих", – написала она.
По этим статьям Шарлоту грозит до шести лет тюремного заключения.
Напомним, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. Молодой человек уже принес извинения за свой поступок – ранее он на видео сжег российский паспорт.
Отец певца заявлял, что эта выходка была не более чем глупостью. Он признался, что не знает, когда сын занял такую позицию по отношению к своей стране, потому что они давно не живут вместе.
22:55:28 24-11-2023
Тоесть усатая армянка предлогала ядерную бомбу взорвать над Сибирью, это ни чего страшного. А полупокер свой паспорт испортил, это расстрел ...
08:13:51 25-11-2023
И верующих сюда приплели. Ну куда же без них-то!
09:34:54 25-11-2023
Нам очень важно знать о судьбе очередного заднеприводного "певца" ртом, ага. Пишите чаще!
12:33:55 25-11-2023
Элен без ребят (09:34:54 25-11-2023) Нам очень важно знать о судьбе очередного заднеприводного "п... Кому нам? От тебя даже ребята разбежались.
15:05:52 25-11-2023
Элен без ребят (09:34:54 25-11-2023) Нам очень важно знать о судьбе очередного заднеприводного "п... Смешно наблюдать, как глубокопровинциальные люди начинают говорить от имени всех! Люююдк, а Лююдк" Тьфу! Деревня!