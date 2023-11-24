В отношении Шарлота возбудили три уголовных дела

Ему грозит до шести лет лишения свободы

24 ноября 2023, 21:58, ИА Амител

Кадр из видео

Три уголовных дела возбудили на певца Шарлота по двум статьям уголовного кодекса – 354.1 и 148 УК РФ – "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ – "Оскорбление чувств верующих", – написала она.

По этим статьям Шарлоту грозит до шести лет тюремного заключения.

Напомним, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. Молодой человек уже принес извинения за свой поступок – ранее он на видео сжег российский паспорт.

Отец певца заявлял, что эта выходка была не более чем глупостью. Он признался, что не знает, когда сын занял такую позицию по отношению к своей стране, потому что они давно не живут вместе.