Дочь умершего от инсульта барнаульца не согласна с результатами проверки Минздрава

Женщина продолжает добиваться правды после смерти отца, вовремя не госпитализированного в тяжелом состоянии

24 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула Ольга Богданова продолжает добиваться правды после смерти отца в госпитале ветеранов. Как сообщает "Толк", женщина осталась недовольна результатами проверки, проведенной в медицинских учреждениях, и боится, что виновные в произошедшем не понесут наказания.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. По словам Богдановой, у ее отца случился инсульт, однако скорая, персонал горбольницы № 5 и участковые терапевты не оказали ему должной помощи. Приезжавшие на вызовы врачи не выявили у мужчины опасного состояния, а после первого направления на госпитализацию его якобы отправили домой. Лишь спустя пять дней медики еще одной вызванной скорой помощи диагностировали ишемический инсульт и доставили его в госпиталь ветеранов, где он скончался.

После случившегося Минздрав Алтайского края по поручению прокуратуры провел внеплановые проверки в отношении станции скорой медицинской помощи и городской больницы № 5. Богдановой пришел ответ, в котором говорится о выявленных нарушениях, которые якобы связаны с ведением пациента участковым врачом. Какие были приняты меры в отношении специалиста, женщина не знает – она подозревает, что их не было.

Дочь умершего мужчины при этом не согласна с изложенным в экспертизе. В частности, там указан визит терапевту в дату, в которую его якобы не было. Кроме того, они не оформляли бумаги на инвалидность, хотя в экспертизе говорится, что оформляли.

"Нам не выписывали никаких лекарств, перед тем как папу повезли в пятую горбольницу, ему ничего не капали. Я не хочу, чтобы это спустили на тормозах", – говорит женщина.

На повторное обращение в прокуратуру Алтайского края Ольге ответили, что его направили на рассмотрение. Она собирается и дальше добиваться справедливости и обращаться во все инстанции.