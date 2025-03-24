Дочь умершего от инсульта барнаульца не согласна с результатами проверки Минздрава
Женщина продолжает добиваться правды после смерти отца, вовремя не госпитализированного в тяжелом состоянии
24 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Жительница Барнаула Ольга Богданова продолжает добиваться правды после смерти отца в госпитале ветеранов. Как сообщает "Толк", женщина осталась недовольна результатами проверки, проведенной в медицинских учреждениях, и боится, что виновные в произошедшем не понесут наказания.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года. По словам Богдановой, у ее отца случился инсульт, однако скорая, персонал горбольницы № 5 и участковые терапевты не оказали ему должной помощи. Приезжавшие на вызовы врачи не выявили у мужчины опасного состояния, а после первого направления на госпитализацию его якобы отправили домой. Лишь спустя пять дней медики еще одной вызванной скорой помощи диагностировали ишемический инсульт и доставили его в госпиталь ветеранов, где он скончался.
После случившегося Минздрав Алтайского края по поручению прокуратуры провел внеплановые проверки в отношении станции скорой медицинской помощи и городской больницы № 5. Богдановой пришел ответ, в котором говорится о выявленных нарушениях, которые якобы связаны с ведением пациента участковым врачом. Какие были приняты меры в отношении специалиста, женщина не знает – она подозревает, что их не было.
Дочь умершего мужчины при этом не согласна с изложенным в экспертизе. В частности, там указан визит терапевту в дату, в которую его якобы не было. Кроме того, они не оформляли бумаги на инвалидность, хотя в экспертизе говорится, что оформляли.
"Нам не выписывали никаких лекарств, перед тем как папу повезли в пятую горбольницу, ему ничего не капали. Я не хочу, чтобы это спустили на тормозах", – говорит женщина.
На повторное обращение в прокуратуру Алтайского края Ольге ответили, что его направили на рассмотрение. Она собирается и дальше добиваться справедливости и обращаться во все инстанции.
11:44:13 24-03-2025
Ворон ворону глаз не выклюет...
11:54:34 24-03-2025
Бесполезно
11:59:53 24-03-2025
у моего знакомого случился сердечный приступ приехала скорая сделали ЭКГ выписали сигнальный лист сказали ничего страшного завтра к терапевту,и хотели уехать, хорошо что дома был не один и родственники настояли на госпитализации, по дороге в скорой у его произошла остановка сердца, слава богу завели. а если бы не повезли в больницу?......
12:01:12 24-03-2025
Опять Минздрав. Опять Попов.
12:18:20 24-03-2025
я даже не знаю, наступит ли когда-то время, что медики станут ответственно относиться к больным.. они только устраиваются - уже выгорание. Мы долго добивались, чтобы маме попасть к кардиологу.. Терапевты грудью стоят, чтобы не дать талон, мол, сами с усами.. В результате по скорой мама попала в Кардиодиспансер. Я обрадовалась, что она к специалистам попала. Ну где там... Концов не найдешь. Влупили ей какой-то укол, она ночью очнулась, не понимая где она и что она, пыталась содрать катетер. За что огреблась от медсестры - та орала дурниной. А после у мамы ухудшилось состояние. Ее стали таскать из палаты в реанимацию и обратно. Я никак не могла дозвониться Ни туда, ни туда.. От Кардика позвонили только чтобы сообщить о смерти. Так что для меня этого учреждения не существует. Я даже разбираться не стала - все равно открестятся. Юристов у них тьма. Желаю им самим такого же отношения. Заслужили.
12:32:21 24-03-2025
На примере своего отца, умершего от лейкоза, могу сказать что отечественная медицина не способна абсолютно не на что. Единственно что она сможет, это довести вас до могилы. Речь уже не идет о химиотерапии и пересадки костного мозга, даже лекарства требуемые дали буквально за пару месяцев до смерти. За три года с момента обращения в краевое гематологическое отделение не был сделано ничего, кроме гигантской потери времени. И ничего, думаю этому "кандидату медицинских наук" и вопроса никто на задал, внутреннего разбора наверное даже не было. Продолжает и дальше протирать штаны. Абсолютная корпоративная солидарность. Как говорил Олег Тиньков, если вы мужчина 50 летнего возраста, заболели лейкозом и вы проживаете в РФ, то вероятность того что вы умрёте от этого заболевания составляет 90%. Именно по этой причине он уехал из РФ, лег в обычную муниципальную больницу где лечатся обычные немцы и где его вывели в ремиссию. Нюанс только в том что немцы лечатся бесплатно, а ему пришлось за это заплатить 300 тыс. евро, за несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга от донора. Даже в Москве ему сказали что если хочешь жить, уезжай.
Повод подумать, в чем же на самом деле заключается величие страны.
13:51:27 24-03-2025
Гость (12:32:21 24-03-2025) На примере своего отца, умершего от лейкоза, могу сказать чт... Зато по телевизору у нас шик-блеск и лучше всех.Особенно эта передача -"Жить здорово".А реальность оказывается противоположной.Вот оно ,оказывается ,какое истинное отношение к нам.
22:52:16 24-03-2025
Афиноген (13:51:27 24-03-2025) Зато по телевизору у нас шик-блеск и лучше всех.Особенно эта... Ну вы нашли информативную медицинскую передачу...
10:06:00 25-03-2025
Гость (22:52:16 24-03-2025) Ну вы нашли информативную медицинскую передачу...... Да какая разница,какая передача,суть то от этого не меняется.Если к нам свинское отношение ,то какие передачи тут помогут?Надо ,единственное ,сделать закон обязывающий местную власть лечиться на местах на общих основаниях вместе со всеми и в тех же условиях .
16:18:17 24-03-2025
Детей и то больных не лечат, смс-кой деньги собирают, а нам и к терапевту за две недели не попасть. Никому никто не нужен, поэтому и рожать не хотят.