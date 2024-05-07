Дочь Василия Шукшина Мария раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова
По ее словам, в зрелом возрасте ничего хорошего снять невозможно
07 мая 2024, 11:32, ИА Амител
Российская актриса, дочь Василия Шукшина, Мария, раскритиковала фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Об этом сообщает ОСН.
По словам Шукшиной, под конец карьеры фильмы этих двух советских режиссеров стали гораздо хуже по качеству. Актриса заявила, что поздние работы Гайдая и Рязанова невозможно смотреть. Шукшина считает, что в пожилом возрасте снять что-то выдающееся уже нельзя.
Также она возмутилась тем, что в последнее время в кино поменялись местами добро и зло.
"Посмотрите сказки новые: там вообще все с ног на голову. Кощей Бессмертный, Баба-Яга – сплошь положительные герои. Баба-Яга спасает мир, а Иван Царевич – дебил дебилом", – сказала Шукшина.
11:37:42 07-05-2024
да не под конец карьеры...!
а когда сказали, что теперь можете снимать, показывать и говорить всё что хотите... с тех пор ни один Советский классик ни чего путнего не снял!!!...
как отменили худ.советы и цензуру, так стали гнать всякую чернуху!...
Рязанов вообще был антисоветчик...
12:06:44 07-05-2024
Гость (11:37:42 07-05-2024) да не под конец карьеры...!а когда сказали, что теперь м... бредский бред - у народа обострение!
17:31:12 07-05-2024
Гость (12:06:44 07-05-2024) бредский бред - у народа обострение!... Ну называйте фильмы наших прошлых классиков, того же рязанова, михалкова, гайдая... Которые были сняты после 91-го, и которые можно смотреть!?
Ни одного такого не найдете!
А что изменилось? За год, за два...
А просто перестали им диктовать что нужно а чего не нужно... Вот они и обгадились!
12:35:55 07-05-2024
Гость (11:37:42 07-05-2024) да не под конец карьеры...!а когда сказали, что теперь м... Не запреты,бытие ,в данном случае, определяет сознание.Какая атмосфера,какие люди вокруг-такое и творчество.Вот сейчас цензура и что ?Фильмы про СВО стали снимать и патриотические сказки,где чуть ли не баба Яга с георгиевской ленточкой.Очень сильно не Морозко и не Они сражались за родину.
11:38:13 07-05-2024
Что сделала она сама, кроме того, что родилась в известной семье? да и это не её заслуга!
11:47:04 07-05-2024
Да и семейка в которой родилась так себе...
11:53:10 07-05-2024
правильно сказала, на любых деятелей: что политики, что культуры, да и вообще любой профессии, есть определенное время зрелости, потом наступает маразм..., физиологию никуда не спрятать
12:24:53 07-05-2024
Гость (11:53:10 07-05-2024) правильно сказала, на любых деятелей: что политики, что куль... Согласен. Природа берет свое. Все самое лучшее делается до определенного возраста. Полагаю, что от 80-летнего Пушкина сложно бы было ждать Евгения Онегина.
12:19:22 07-05-2024
Фильмы Рязанова и Гайдая мы пересматриваем и пересматриваем. А фильмы Шукшина кто посмотрел более 2-х раз?
14:13:48 07-05-2024
Гость (12:19:22 07-05-2024) Фильмы Рязанова и Гайдая мы пересматриваем и пересматриваем.... Ничего не имею против фильмов Гайдая и Рязанова ,но насчёт фильмов Шукшина,полная ересь.Разве "Калина красная" и "Печки -лавочки "не шедевры кино?Их тоже можно смотреть много раз и они будут оставаться такими же желанными как и после первого просмотра.
17:34:58 07-05-2024
Гость (12:19:22 07-05-2024) Фильмы Рязанова и Гайдая мы пересматриваем и пересматриваем.... Ага! Особенно послеперстроичные...!?
Прям взахлёб смотрим... Наглядеться не можем...!
Как перестала компартия заказывать и контролировать, так больше ни чего не сняли! Хоть и снимали...
18:30:19 07-05-2024
Гость (12:19:22 07-05-2024) Фильмы Рязанова и Гайдая мы пересматриваем и пересматриваем.... А Шукшина лучше читать, а не смотреть. Расценивайте режиссуру Шукшина как побочку его таланта, хотя тоже весьма удачную. Кстати, "Свинарку и пастуха", "Веселых ребят" тоже многие N раз пересмотрели, но по большому счету это же примитив.
12:24:45 07-05-2024
"Посмотрите сказки новые: там вообще все с ног на голову."
Что,их тоже снимали престарелые Гайдай с Рязановым???!!!
13:07:16 07-05-2024
Отдохнуть бы вам, Машенька...
14:26:18 07-05-2024
- "Российская актриса, дочь Василия Шукшина, Мария, раскритиковала фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова." Жила, жила баба столько лет и вдруг понесло с разумом.
14:51:13 07-05-2024
вырвано из контекста, впрочем как обычно. а вы ведетесь )))
15:10:00 07-05-2024
Ну что спорить? Посмотрите начало творчества Рязанова и Гайдая и последние их картины. Не сказать, что совсем плохие относительно других режиссеров в то же историческое время, но заметно хуже их собственных раннего этапа. Как писала Виктория Токарева, творческий потенциал зависит от гормонального фона. От этого никуда не уйти, надо просто признать. Можно сохранить с возрастом ум, заниматься наукой, но что касается творчества, там всё по другим природным законам.
17:38:07 07-05-2024
Гость (15:10:00 07-05-2024) Ну что спорить? Посмотрите начало творчества Рязанова и Гайд... Вот что бы дурь под старость не снимали, была защита в виде худсоветов, цензура!
Как это не стало, так смотреть из современного вообще ни чего не возможно! Про перестроичные вообще молчу.
07:24:56 09-05-2024
"Старые клячи"не маразм?