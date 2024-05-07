Дочь Василия Шукшина Мария раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова

По ее словам, в зрелом возрасте ничего хорошего снять невозможно

07 мая 2024, 11:32, ИА Амител

Кадр из фильма Леонида Гайдая "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Российская актриса, дочь Василия Шукшина, Мария, раскритиковала фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Об этом сообщает ОСН.

По словам Шукшиной, под конец карьеры фильмы этих двух советских режиссеров стали гораздо хуже по качеству. Актриса заявила, что поздние работы Гайдая и Рязанова невозможно смотреть. Шукшина считает, что в пожилом возрасте снять что-то выдающееся уже нельзя.

Также она возмутилась тем, что в последнее время в кино поменялись местами добро и зло.