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Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии

Актера допрашивают полицейские

29 апреля 2024, 18:20, ИА Амител

Жерар Депардье / Кадр из видео / Первый канал
Жерар Депардье / Кадр из видео / Первый канал

Известного французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mash.

Заявление на Депардье подали две женщины. Одна из них утверждает, что актер домогался до нее на съемках фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году, а вторая – что пострадала от харассмента в 2021-м на съемках фильма "Зеленые ставни".

Одна из пострадавших говорит, что во время съемочного перерыва Депардье поймал девушку в коридоре, схватил ее за ноги и начал трогать за интимные места.

Сам актер отрицает обвинения.

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Комментарии 9

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Гость

19:00:09 29-04-2024

Это надо доказать.


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Гость

21:24:54 29-04-2024

Гость (19:00:09 29-04-2024) Это надо доказать. ... отпечатки рук снять с ног

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Гость

19:38:59 29-04-2024

Это у нас надо доказывать. На "прогрессивном" Западе феминисткам верят на слово.

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Гость

05:45:14 30-04-2024

Гость (19:38:59 29-04-2024) Это у нас надо доказывать. На "прогрессивном" Западе феминис... Как наши судьи ГАИшникам.

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Гость

13:12:42 30-04-2024

Гость (05:45:14 30-04-2024) Как наши судьи ГАИшникам.... А причём здесь наши гаишники?Тамошним французским, как любым другим не верят на слово?

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Гость

04:40:49 30-04-2024

Молодец!!!хоть кто-то там у них до баб домогается

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Гость

13:48:00 30-04-2024

Гость (04:40:49 30-04-2024) Молодец!!!хоть кто-то там у них до баб домогается ... Представь, тебя баба-пельмень кг на 120 своими подушками безопасности к стене прижала, а рукой-корягой за яйца тиснула! Как переживёшь такое счастье?

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Гость

13:06:24 30-04-2024

Если Депардье 10 лет назад "поймал девушку в коридоре, схватил ее за ноги ", то чем же он тогда трогал за интимные места?Хорошо оплачиваемый адвокат наверняка ухватиться за явную несуразность в формулировке и будет требовать изменения протокола, что станет поводом для продления процесса дознания по времени.

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Гость

13:07:57 30-04-2024

Ему не стыдно, потому что он с 2013 года Русский.

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