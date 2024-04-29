Актера допрашивают полицейские

29 апреля 2024, 18:20, ИА Амител

Жерар Депардье / Кадр из видео / Первый канал

Известного французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mash.

Заявление на Депардье подали две женщины. Одна из них утверждает, что актер домогался до нее на съемках фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году, а вторая – что пострадала от харассмента в 2021-м на съемках фильма "Зеленые ставни".

Одна из пострадавших говорит, что во время съемочного перерыва Депардье поймал девушку в коридоре, схватил ее за ноги и начал трогать за интимные места.

Сам актер отрицает обвинения.