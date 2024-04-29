Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии
Актера допрашивают полицейские
29 апреля 2024, 18:20, ИА Амител
Жерар Депардье / Кадр из видео / Первый канал
Известного французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mash.
Заявление на Депардье подали две женщины. Одна из них утверждает, что актер домогался до нее на съемках фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году, а вторая – что пострадала от харассмента в 2021-м на съемках фильма "Зеленые ставни".
Одна из пострадавших говорит, что во время съемочного перерыва Депардье поймал девушку в коридоре, схватил ее за ноги и начал трогать за интимные места.
Сам актер отрицает обвинения.
19:00:09 29-04-2024
Это надо доказать.
21:24:54 29-04-2024
Гость (19:00:09 29-04-2024) Это надо доказать. ... отпечатки рук снять с ног
19:38:59 29-04-2024
Это у нас надо доказывать. На "прогрессивном" Западе феминисткам верят на слово.
05:45:14 30-04-2024
Гость (19:38:59 29-04-2024) Это у нас надо доказывать. На "прогрессивном" Западе феминис... Как наши судьи ГАИшникам.
13:12:42 30-04-2024
Гость (05:45:14 30-04-2024) Как наши судьи ГАИшникам.... А причём здесь наши гаишники?Тамошним французским, как любым другим не верят на слово?
04:40:49 30-04-2024
Молодец!!!хоть кто-то там у них до баб домогается
13:48:00 30-04-2024
Гость (04:40:49 30-04-2024) Молодец!!!хоть кто-то там у них до баб домогается ... Представь, тебя баба-пельмень кг на 120 своими подушками безопасности к стене прижала, а рукой-корягой за яйца тиснула! Как переживёшь такое счастье?
13:06:24 30-04-2024
Если Депардье 10 лет назад "поймал девушку в коридоре, схватил ее за ноги ", то чем же он тогда трогал за интимные места?Хорошо оплачиваемый адвокат наверняка ухватиться за явную несуразность в формулировке и будет требовать изменения протокола, что станет поводом для продления процесса дознания по времени.
13:07:57 30-04-2024
Ему не стыдно, потому что он с 2013 года Русский.