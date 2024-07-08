Дочь Заворотнюк сделала важное заявление на 40-й день после смерти матери

Девушка решила вернуться к активности в соцсетям

08 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Фото из социальных сетей Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк опубликовала в своих соцсетях видеообращение к подписчикам. Она рассказала, что после долгого перерыва наконец решила вернуться к привычной жизни.

Анна призналась, что последние 40 дней проводила много времени с семьей, вспоминая маму и их совместные радостные моменты. Она осознала, что маме сейчас лучше, и поняла, как важно продолжать жить и быть счастливыми.

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что хочет вернуться к ведению блога, так как это приносит ей радость. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что теплые слова помогали ей в эти трудные дни.