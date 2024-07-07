Панихида на 40 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк прошла на кладбище

На церемонии были только близкие актрисы

07 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Кадры с Троекуровского кладбища / Shot

На 40-й день после смерти Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище состоялась панихида в память об актрисе. Об этом сообщает Shot.

Почтить память артистки пришли ее поклонники и близкие: дети, мама и супруг Петр Чернышев. Они принесли цветы и свечи.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая. У нее была диагностирована глиобластома головного мозга. До самой смерти актриса проходила лечение в частной клинике бесплатно, поскольку врачи уважали и любили ее и не брали деньги с ее семьи.

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от использования специального препарата, разработанного для нее в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Это решение было обусловлено отсутствием необходимой документации по препарату и различными ограничениями в его использовании.