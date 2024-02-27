Дочери Шукшина будут судиться из-за произведений их отца
Ольга хочет признать недействительным договор о передаче исключительных прав ее сестре Марии
27 февраля 2024, 16:48, ИА Амител
Таганский суд Москвы 4 марта проведет подготовку по иску Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца Василия Шукшина. Об этом сообщает ТАСС.
Ольга Шукшина подала иск, чтобы признать недействительным договор об отчуждении прав на произведения. Он был заключен между Марией Шукшиной и матерью, Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Как сообщает РБК, сам иск был подан еще 2 ноября 2023 года.
Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что ее бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долга.
18:33:07 27-02-2024
Лидия Федосеева-Шукшина-Алибасова.
18:56:16 27-02-2024
Василий Макарович, в силу своего характера метелил бы эту семейку по черному.
20:29:58 27-02-2024
Шоу продолжается. Давно их не было у Малахова.
22:50:26 27-02-2024
Мне жаль Василия Макаровича....
09:34:12 28-02-2024
Федосеева сделала себе двойную фамилию только после смерти Василия Макаровича. А от своей так и не отказалась. Что великая актриса что ли, чтоб фамилию девичью хранить? Да не смешите. А уж, что их семейка периодически творит - позорит доброе имя Шукшина.
14:44:50 28-02-2024
Очень не дружная семья, надеюсь мы больше не увидим Ольгу на ТВ в шоу, очень не хотелось бы.
15:03:58 28-02-2024
Позорище полное этой семьи, все им мало...............когда нажрутся уже!
15:18:38 29-02-2024
Сам Шукшин тоже был не подарком по жизни, и пил и гуливанил.... Вот и наследники такие же скандальные.... Генетика! ☝️
18:06:30 29-02-2024
Очень жаль, что у такого таланта выросли такие дети. Готовы друг друга сожрать. По моему это единственная семейка актерская, которая ведет себя так и позорит фамилию Гения.
19:03:23 29-02-2024
Считаю, что всё должно быть поделено поровну! И Ольге и Марии, и Лидии Федосеевне