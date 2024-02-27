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Дочери Шукшина будут судиться из-за произведений их отца

Ольга хочет признать недействительным договор о передаче исключительных прав ее сестре Марии

27 февраля 2024, 16:48, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com
Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Таганский суд Москвы 4 марта проведет подготовку по иску Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца Василия Шукшина. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шукшина подала иск, чтобы признать недействительным договор об отчуждении прав на произведения. Он был заключен между Марией Шукшиной и матерью, Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Как сообщает РБК, сам иск был подан еще 2 ноября 2023 года.

Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что ее бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долга.

культура суд

Комментарии 10

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Гость

18:33:07 27-02-2024

Лидия Федосеева-Шукшина-Алибасова.

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Баба Яга

18:56:16 27-02-2024

Василий Макарович, в силу своего характера метелил бы эту семейку по черному.

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Пенсионер

20:29:58 27-02-2024

Шоу продолжается. Давно их не было у Малахова.

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Иван

22:50:26 27-02-2024

Мне жаль Василия Макаровича....

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ыть

09:34:12 28-02-2024

Федосеева сделала себе двойную фамилию только после смерти Василия Макаровича. А от своей так и не отказалась. Что великая актриса что ли, чтоб фамилию девичью хранить? Да не смешите. А уж, что их семейка периодически творит - позорит доброе имя Шукшина.

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НАТАЛЬЯ

14:44:50 28-02-2024

Очень не дружная семья, надеюсь мы больше не увидим Ольгу на ТВ в шоу, очень не хотелось бы.

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Гость

15:03:58 28-02-2024

Позорище полное этой семьи, все им мало...............когда нажрутся уже!

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Таня

15:18:38 29-02-2024

Сам Шукшин тоже был не подарком по жизни, и пил и гуливанил.... Вот и наследники такие же скандальные.... Генетика! ☝️

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Ирина

18:06:30 29-02-2024

Очень жаль, что у такого таланта выросли такие дети. Готовы друг друга сожрать. По моему это единственная семейка актерская, которая ведет себя так и позорит фамилию Гения.

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Елена

19:03:23 29-02-2024

Считаю, что всё должно быть поделено поровну! И Ольге и Марии, и Лидии Федосеевне

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