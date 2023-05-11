В Алтайском крае увеличат расходную часть бюджета на 8,4 млрд рублей

Губернатор Виктор Томенко рассказал, что средства пойдут на дороги, ремонт социально значимых объектов, на сферу здравоохранения и выплаты детям войны

11 мая 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: flickr.com

В Алтайском крае подготовили поправки в бюджет региона – его расходы должны увеличиться на 8,4 млрд рублей. Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Виктор Томенко, увеличение необходимо для реализации проектов развития и выполнения социальных обязательств властей.

Увеличить бюджет собираются в дорожном фонде. Он должен вырасти до 17,5 млрд рублей, на 650 млн. Томенко отметил, что сейчас во всём крае идут масштабные работы по строительству и ремонту дорог. В год в регионе приводят в порядок около 800 км дорожного полотна и сбавлять темпы нельзя.

Также почти 2,3 млрд рублей направят на ремонт социально значимых объектов. В частности, 400 млн рублей пойдёт на покупку жилья для детей-сирот. На коммунальную инфраструктуру добавят 612 миллионов, а на социальную догазификацию – 218 миллионов.

Финансы пойдут и в сферу здравоохранения. 380 млн направят на оборудование для больниц, 50 млн – на новые машины для скорой. Ещё 450 млн выделят на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении больных.

Ещё одна статья расходов – выплаты детям войны. На них потребуется дополнительно 173 млн рублей. На спортивные мероприятия направят 170 млн.

Все решения – очень важные, и я надеюсь на поддержку депутатов Заксобрания, которые планируют рассмотреть поправки в бюджет 25 мая.