Доходы российских компаний в 2023 году упали вдвое

Эксперты считают, что выручка снизилась из-за санкций. Также на нее давит сокращение потребительского спроса и снижение цен на энергоресурсы

04 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

За первые шесть месяцев текущего года российские компании заработали в два раза меньше, чем в 2022 году, – доходы упали с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей. Как сообщает газета "Известия", об этом свидетельствуют данные аналитического портала ФНС.

Тенденцию подтверждает отчетность крупнейших организаций за девять месяцев 2023 года. Так, выручка "Интер РАО" упала на 43%, "Газпрома" – на 36%. Также резко снизились доходы "Лукойла", "Уралкалия", "НОВАТЭКа" и "ФосАгро".

Дополнительно информацию подтверждают данные Центробанка. По информации регулятора, доходы крупнейших российских экспортеров нефти и газа упали на 41% в годовом выражении.

Эксперты считают, что выручка уменьшилась из-за санкций. Кроме того, на нее давит сокращение потребительского спроса, а также снижение цен на энергоресурсы. При этом показатели следует оценивать с точки высокой базы прошлого года – тогда резко росли и доходы, и расходы бизнеса.