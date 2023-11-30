Экономист Гиринский: Росстат пересчитает пенсионеров по новым формам с 1 декабря

Обновленные регистры учета позволят более детально видеть все разновидности пенсионного обеспечения на территории страны

30 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 декабря Росстат запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенного им пенсионного обеспечения. Как сообщает агентство "Прайм", об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Так, приказ Росстата от 17 ноября 2023 года регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. В их числе есть в "N94 Пенсии" – краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.

Обновленные регистры учета позволят более детально отслеживать все виды пенсионного обеспечения на территории страны. На основе этих данных можно будет более точно высчитать индексацию выплат в одном или нескольких регионах.