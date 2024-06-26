Доктор Мясников назвал необычный симптом рака
Он рассказал историю своей мамы, которая столкнулась с подобным
26 июня 2024, 15:48, ИА Амител
Шея / Фото: pxhere.com/ru/photo/1527513
В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал о неочевидных симптомах онкологических заболеваний.
По словам специалиста, одним из таких симптомов может быть нарушение глотания. Этот признак может указывать на рак пищевода.
Врач поделился личным опытом. Он рассказал о своей матери, которая испытывала неприятные ощущения при глотании. Впоследствии оказалось, что это было симптомом аденокарциномы – разновидности рака.
16:01:04 26-06-2024
Скажите, каким образом на ЦТ просачиваются подобные умники? и много же таких слушают с открытым ртом. Не ужели не научились на Кашпировском с Чумаком?
16:17:56 26-06-2024
У него был чем-то знаменит отец, тоже врач. Кумовство не ТВ
16:46:19 26-06-2024
цт?
выбросьте телевизор - будет легче жить.
зуб даю. доктора Мясникова .