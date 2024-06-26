Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Он рассказал историю своей мамы, которая столкнулась с подобным

26 июня 2024, 15:48, ИА Амител

Шея / Фото: pxhere.com/ru/photo/1527513

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал о неочевидных симптомах онкологических заболеваний.

По словам специалиста, одним из таких симптомов может быть нарушение глотания. Этот признак может указывать на рак пищевода.

Врач поделился личным опытом. Он рассказал о своей матери, которая испытывала неприятные ощущения при глотании. Впоследствии оказалось, что это было симптомом аденокарциномы – разновидности рака.