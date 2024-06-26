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Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Он рассказал историю своей мамы, которая столкнулась с подобным

26 июня 2024, 15:48, ИА Амител

Шея / Фото: pxhere.com/ru/photo/1527513
Шея / Фото: pxhere.com/ru/photo/1527513

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал о неочевидных симптомах онкологических заболеваний.

По словам специалиста, одним из таких симптомов может быть нарушение глотания. Этот признак может указывать на рак пищевода.

Врач поделился личным опытом. Он рассказал о своей матери, которая испытывала неприятные ощущения при глотании. Впоследствии оказалось, что это было симптомом аденокарциномы – разновидности рака.

медицина

Комментарии 3

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Гость

16:01:04 26-06-2024

Скажите, каким образом на ЦТ просачиваются подобные умники? и много же таких слушают с открытым ртом. Не ужели не научились на Кашпировском с Чумаком?

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Гость

16:17:56 26-06-2024

У него был чем-то знаменит отец, тоже врач. Кумовство не ТВ

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Мусик

16:46:19 26-06-2024

цт?
выбросьте телевизор - будет легче жить.
зуб даю. доктора Мясникова .

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