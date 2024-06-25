Доктор Мясников рассказал, как бороться с ночными судорогами

Причины их появления медикам неизвестны

25 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/708867

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как справиться с ночными судорогами.

Доктор призвал россиян делать растяжку и ходить перед сном. По его словам, это помогает предотвратить ночные судороги. Также врач рассказал о популярном в США методе борьбы с этим неприятным явлением – кручение велоэргометра в течение 15 минут перед сном.

Еще один способ, который может помочь, – массаж ног с кубиком льда. Однако, как отметил Мясников, врачи не знают точной причины появления ночных судорог.