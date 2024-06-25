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Доктор Мясников рассказал, как бороться с ночными судорогами

Причины их появления медикам неизвестны

25 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/708867
Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/708867

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как справиться с ночными судорогами.

Доктор призвал россиян делать растяжку и ходить перед сном. По его словам, это помогает предотвратить ночные судороги. Также врач рассказал о популярном в США методе борьбы с этим неприятным явлением – кручение велоэргометра в течение 15 минут перед сном.

Еще один способ, который может помочь, – массаж ног с кубиком льда. Однако, как отметил Мясников, врачи не знают точной причины появления ночных судорог.

"Судороги могут быть вызваны недостатком железа, магния, калия или кальция, а также нарушениями электролитного баланса. Но мы находим такие нарушения только у одного человека из десяти", – заключил доктор.

советы эксперта

Комментарии 3

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Мусик

14:38:51 25-06-2024

придушить, чтоб спать не мешал

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Гость

15:44:30 25-06-2024

Витаминов надо попить.

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Гость

18:14:55 25-06-2024

Если нарушение электролитного баланса,то хорошо током полечить.Электроды под напряжением 70-400 вольт в две точки на голове.Поключать на миллисекунды совсем небольшой ток.Конечно,немного подергает,но потом лучше станет.

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