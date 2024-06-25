Доктор Мясников рассказал, как бороться с ночными судорогами
Причины их появления медикам неизвестны
25 июня 2024, 14:15, ИА Амител
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как справиться с ночными судорогами.
Доктор призвал россиян делать растяжку и ходить перед сном. По его словам, это помогает предотвратить ночные судороги. Также врач рассказал о популярном в США методе борьбы с этим неприятным явлением – кручение велоэргометра в течение 15 минут перед сном.
Еще один способ, который может помочь, – массаж ног с кубиком льда. Однако, как отметил Мясников, врачи не знают точной причины появления ночных судорог.
"Судороги могут быть вызваны недостатком железа, магния, калия или кальция, а также нарушениями электролитного баланса. Но мы находим такие нарушения только у одного человека из десяти", – заключил доктор.
14:38:51 25-06-2024
придушить, чтоб спать не мешал
15:44:30 25-06-2024
Витаминов надо попить.
18:14:55 25-06-2024
Если нарушение электролитного баланса,то хорошо током полечить.Электроды под напряжением 70-400 вольт в две точки на голове.Поключать на миллисекунды совсем небольшой ток.Конечно,немного подергает,но потом лучше станет.