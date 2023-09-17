Доктор Мясников назвал способ избежать инфаркта как у актера Гришечкина
По словам специалиста, нужно менять свою жизнь уже после первого "звонка"
17 сентября 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ избежать инфаркта, подобного тому, что произошел у звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина.
По словам специалиста, нужно правильно отреагировать на первые тревожные "звонки". Сразу после Мясников советует менять привычки: начинать заниматься спортом, организовать правильное питание и проверить свое здоровье у специалистов.
"Но кто это делает? Вы все прекрасно знаете, но не делаете", – посетовал телеврач.
Напомним, что Вячеслав Гришечкин попал в больницу из-за проблем с сердцем, а накануне стало известно, что актер скончался.
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