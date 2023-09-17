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Доктор Мясников назвал способ избежать инфаркта как у актера Гришечкина

По словам специалиста, нужно менять свою жизнь уже после первого "звонка"

17 сентября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ избежать инфаркта, подобного тому, что произошел у звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина. 

По словам специалиста, нужно правильно отреагировать на первые тревожные "звонки". Сразу после Мясников советует менять привычки: начинать заниматься спортом, организовать правильное питание и проверить свое здоровье у специалистов.

"Но кто это делает? Вы все прекрасно знаете, но не делаете", – посетовал телеврач.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин попал в больницу из-за проблем с сердцем, а накануне стало известно, что актер скончался.

Здоровье медицина Кино

Комментарии 2

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Гость

11:17:12 17-09-2023

Убивает окислившийся жир, проще говоря, прогоркший, который забивает кровеносные сосуды. По-научному называется "холестерин". Способ только один - чистка крови от жира. Быстро это сделать позволяет только веганская диета. Кровь очищается буквально за считанные недели. При этом наступает ремиссия и всех других хронических болезней. Минус такого лечения только один - нужна недюженная сила воли.

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Гость

10:17:29 18-09-2023

Только алкоголь употреблять не бросайте. В умеренных количествах он друг, он вам не враг. Сосуды чистит лучше веганских диет.

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