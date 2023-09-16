Умер звезда сериала "Солдаты"
Вячеславу Гришечкину был 61 год
16 сентября 2023, 08:31, ИА Амител
Кадр: "Солдаты"
В возрасте 61 года умер актер Вячеслав Гришечкин, пишет kp.ru.
По данным издания, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, а на днях его состояние ухудшилось. 15 сентября он в итоге скончался.
Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Играл в "Театре-студии на Юго-Западе" с основания и преподавал в университете "Синергия". Также много снимался в кино, но российскому зрителю он сильнее всего запомнился ролью полковника Староконя в сериале "Солдаты".
Также Гришечкин часто выступал в военных частях в рамках движения "Артисты воинам России", с которым в сентябре планировал гастроли в Санкт-Петербурге.
10:41:05 16-09-2023
Царствие небесное.
11:48:47 16-09-2023
Действительно!
16:39:05 16-09-2023
жаль.уходите....