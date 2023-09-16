Умер звезда сериала "Солдаты"

Вячеславу Гришечкину был 61 год

16 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр: "Солдаты"

В возрасте 61 года умер актер Вячеслав Гришечкин, пишет kp.ru.

По данным издания, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, а на днях его состояние ухудшилось. 15 сентября он в итоге скончался.

Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Играл в "Театре-студии на Юго-Западе" с основания и преподавал в университете "Синергия". Также много снимался в кино, но российскому зрителю он сильнее всего запомнился ролью полковника Староконя в сериале "Солдаты".

Также Гришечкин часто выступал в военных частях в рамках движения "Артисты воинам России", с которым в сентябре планировал гастроли в Санкт-Петербурге.