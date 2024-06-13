Доктор Мясников объяснил, на что может указывать онемение конечностей

Этот симптом может сопутствовать ряду заболеваний

13 июня 2024, 16:46, ИА Амител

Руки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданной причине онемения рук и ног. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Доктор отметил, что онемение конечностей может быть признаком рассеянного склероза. Он подчеркнул, что если у молодой женщины появляются проблемы со зрением и начинают неметь руки и ноги, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

"Это может быть началом рассеянного склероза, и надо срочно лечить", – сказал специалист.

Также доктор добавил, что онемение рук и ног может быть симптомами таких заболеваний, как диабет, лимфома, рак и СПИД.