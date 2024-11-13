Доктор Мясников опроверг распространенный слух о лунатизме

Пробуждение лунатика, по его словам, не приводит к инфаркту

13 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/708867

В эфире программы "О самом главном", которая выходит на телеканале "Россия 1", доктор Александр Мясников, специалист в области общей практики, развеял распространенное заблуждение об инфаркте.

Основываясь на исследованиях специалистов по изучению сна, Мясников опроверг мнение о том, что внезапное пробуждение человека, страдающего лунатизмом, может вызвать сердечный приступ.

"Опять же, вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого повышенное давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может случиться", – с иронией отметил врач.

Мясников подчеркнул, что само по себе пробуждение во время эпизода лунатизма не может привести к инфаркту. Однако человек с высоким уровнем риска, как уже было сказано, может получить инфаркт даже без видимых причин, не просыпаясь.