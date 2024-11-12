О симптомах появления гастрита рассказал врач-диетолог

Частые причины гастрита – неправильное питание, плохо разжеванная пища или еда всухомятку

12 ноября 2024, 16:40, ИА Амител

Лекарства / Фото: unsplash.com/ Julia Zyablova

Чаще всего появление гастрита сопровождается болью, тошнотой, изжогой и тяжестью в желудке. Об этом сообщают "Известия".

Гастрит – это воспаление стенки желудка, чаще всего слизистой оболочки. По словам врача-гастроэнтеролога, нередко причинами этого заболевания являются:

неправильное питание;

употребление слишком горячей или слишком холодной пищи;

поспешная еда и плохо разжеванная пища;

еда всухомятку.

Также его появлению способствуют употребление острой и сильно соленой пищи, курение, алкоголь и жевание жвачки на голодный желудок.

"Симптомы при гастрите достаточно разнообразны. Это может быть боль – распирающая, ноющая или давящая, иногда резкая в виде колик в подложечной области – верхней половине живота. Также при гастрите могут быть тошнота, рвота, снижение аппетита, изжога, частая отрыжка кислым или горьким воздухом, чувство быстрого насыщения, тяжести в желудке, неприятный привкус во рту, иногда неприятный запах изо рта", – рассказала врач-диетолог Лариса Габдулхакова.

При обнаружении таких признаков у себя необходимо изменить рацион питания. Для заживления желудочной стенки специалист рекомендует есть нежирные бульоны и супы на основе таких бульонов, пить рисовый отвар между едой или перед едой, а также травяные чаи.