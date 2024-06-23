Врач рассказал об опасной головной боли

При подобных симптомах нужно обращаться к специалистам

23 июня 2024, 13:17, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659

Если головная боль возникает только с одной стороны и не проходит, необходимо обратиться к врачу. Об этом "Газете.ру" рассказал Дмитрий Тархов, заведующий отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Также следует обратить внимание на боль, которая не снимается обезболивающими препаратами. Если головная боль сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением или другими симптомами, также необходимо обратиться к врачу.

Если же головная боль сопровождается угнетением сознания (отсутствием ясности мышления), следует вызвать скорую помощь.