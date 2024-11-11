Доктор Мясников рассказал, как часто рак возникает из-за вирусов

Он назвал примеры, при которых это возможно

11 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников, врач и телеведущий, рассказал о связи между вирусными инфекциями и онкологическими заболеваниями. Выпуск доступен для просмотра на платформе "Смотрим".

На вопрос ведущего о том, может ли вирусная инфекция стать причиной развития рака, гостья программы ответила утвердительно.

"Конечно, мы знаем, что 17% всех случаев онкологических заболеваний связаны с инфекционными заболеваниями, как правило, вирусными", – согласился с ней доктор.

В качестве примера он привел рак шейки матки, который в 100% случаев вызывается вирусом папилломы человека. Кроме того, по словам специалиста, рак печени может быть вызван гепатитами С и В.