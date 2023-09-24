Доктор Мясников рассказал, какие спиртные напитки могут быть полезны
Они способны снизить риск развития серьезной болезни
24 сентября 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие два спиртных напитка могут быть полезны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Мясникова, среди всего алкоголя "спрятались" пиво и вино, обладающие противовоспалительным эффектом. В том числе они позволяют снизить риск развития аневризмы аорты.
Вместе с этими напитками в список полезных попали фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный сыр, чай, кофе и орехи.
При этом колбасы, мясо, субпродукты, чипсы и сладкая газировка, наоборот, способны ухудшить состояние здоровья.
01:47:07 25-09-2023
Доктор Мясников говорит, что вино и пиво помогают предотвратить аневризму аорты...- Каким образом?...- Останавливают воспалительные процессы...- А механизм какой?...- Неизвестно...А что такое "аневризма аорты"?...- Расширение участка аорты, обусловленное патологическим изменением соединительнотканных структур её стенок...- А причины?...- Атеросклероз...- А это что?...- Отложения склероза внутри сосудов...- А причины?...- Нарушен липидный и белковый обмен...- Почему?...- Нарушены функции клеток...- Почему?...- Нарушен обмен веществ...- Почему?...- Шлаки и токсины...- .......И что делать?...- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок- восстанавливает основные функции клеток и далее со всеми остановками...- А воспаление?...- Это от инфекции...- Вирусы?...- И микробы...- Решение?...- Всё то же самое! Микробы генерируют слизь - среду обитания вирусов, а те портят геном клеток, нарушаются функции клеток со всеми вытекающими...- А наследственность?...- За грехи предков расплачиваются потомки до 4-го колена...- И что делать?...- Благодетельная жизнь будет вам в помощь...- Дорогу осилит идущий...
15:33:12 25-09-2023
Никольский Сергей (01:47:07 25-09-2023) Доктор Мясников говорит, что вино и пиво помогают предотврат... ВА организме человека нет "шлаков". Их придумали мы, маркетологи, в 90-е годы. А сталдо баранов, не вдаваясь в суть дела, подхватило. И, кстати, самая частая причина аневризмы аорты не отлагающиеся в ней "атеросклерозы", как подпускаете тут терминца Вы, а утрата эластичности стенок сосудов, а вот у этого может быть много причин, от холестерина до туберкулёза, но чаще- наследственность.
07:53:34 25-09-2023
Один вопрос: почему знахаря и жулика называют "доктором".
12:07:18 25-09-2023
Слабая алкашка в чем-то и полезна. Но всё дело в том. что ее пьют не понемногу, как крепкое. ПЖЖ это очень не любит и начинает в конце концов протестовать.