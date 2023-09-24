Доктор Мясников рассказал, какие спиртные напитки могут быть полезны

Они способны снизить риск развития серьезной болезни

24 сентября 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие два спиртных напитка могут быть полезны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



По словам Мясникова, среди всего алкоголя "спрятались" пиво и вино, обладающие противовоспалительным эффектом. В том числе они позволяют снизить риск развития аневризмы аорты.

Вместе с этими напитками в список полезных попали фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный сыр, чай, кофе и орехи.

При этом колбасы, мясо, субпродукты, чипсы и сладкая газировка, наоборот, способны ухудшить состояние здоровья.