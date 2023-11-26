Доктор Мясников рассказал о необычных противораковых свойствах свеклы
По словам специалиста, употреблять овощ лучше в сыром виде
26 ноября 2023, 11:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что свекла обладает противораковыми свойствами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, этот овощ содержит бетаин, повышает уровень железа в организме, помогает сбросить лишний вес и улучшает работу сердца.
Мясников также добавил, что есть свеклу лучше в сыром виде, потому что при термической обработке она может потерять ряд своих полезных свойств.
Врач отметил, что свекла может быть противопоказана людям с камнями в почках и другими болезнями, связанными с образованием оксалатов.
11:43:24 26-11-2023
Такое ощущение, что время от времени он почитывает веганскую литературу и выдаёт оттуда отрывочные сведения. Что касатеся свеклы, то рецепт давным давно известен и множество раз описан: Свекла и морковь в равных пропорциях натираются на мелкой тёрке. Туда же добавляется мелко порезанный чеснок и всё это употребляется в сыром виде. Но без отказа от других канцерогенных продуктов, в первую очередь жиров и красного мяса это не работает. И вообще, чтобы был толк, надо месяцами сидеть на веганской диете. А для этого нужна недюженная сила воли.
11:54:46 26-11-2023
Вот и Мясников, тут как тут и что бы без него делали?
14:26:51 26-11-2023
Это всё фигня. Вот скоро вместо мяса сверчков и гусениц будем жрать. А тут свёкла. Делов-то.
13:06:07 27-11-2023
Прекратите обзывать клоуна *доктором*...