Доктор Мясников рассказал о необычных противораковых свойствах свеклы

По словам специалиста, употреблять овощ лучше в сыром виде

26 ноября 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что свекла обладает противораковыми свойствами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, этот овощ содержит бетаин, повышает уровень железа в организме, помогает сбросить лишний вес и улучшает работу сердца.

Мясников также добавил, что есть свеклу лучше в сыром виде, потому что при термической обработке она может потерять ряд своих полезных свойств.

Врач отметил, что свекла может быть противопоказана людям с камнями в почках и другими болезнями, связанными с образованием оксалатов.