В России потребовали запретить конфеты Skittles
Эксперты утверждают, что эти безобидные на вид конфетки грозят раком, бесплодием, гастритом и аллергиями
25 ноября 2023, 20:15, ИА Амител
Медицинское сообщество намерено запретить в России жевательные конфеты Skittles компании Mars из-за их вредности, пишет SHOT.
Первая претензия педиатров-гастроэнтерологов заключается в том, что в составе этой сладости содержится краситель E171 (диоксид титана), который может накапливаться в организме и грозить онкозаболеванием. Также в конфетках есть пропилпарабен – он негативно влияет на способность производить потомство, особенно среди девочек. Кроме того, употребление Skittles чревато аллергическими реакциями и гастритом, потому что сверхкислые конфеты буквально выжигают слизистую пищевода.
Специалисты уже готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить продажу Skittles в РФ. Ранее к такой мере прибегли в нескольких штатах США.
21:27:47 25-11-2023
Хммм. А Раньше скитлз был полезным? Или раньше можно было глаза закрыть на все эти ужасти в нем содержащиеся?)
22:14:08 25-11-2023
Гость (21:27:47 25-11-2023) Хммм. А Раньше скитлз был полезным? Или раньше можно было гл... ща рожать тема, а тут бесплодие, понимаешь. Ждём министерство прокалывания презервативов
22:06:42 25-11-2023
А в остальных конфетах и остальной выпечке у нас ничего нет вредного ?
22:33:10 25-11-2023
Да! От него скиттлзтрянка!
23:24:45 25-11-2023
Эти эксперты ещё молочку непрокисающюю, курятину в кипятке расстворяющююся, и колбасу без мяса... , не пробовали
07:32:52 26-11-2023
Колбаса еще вредней. И там только 10 процентов мяса.
08:01:49 26-11-2023
Там нее, это их за расцветку гнобят )
09:07:03 26-11-2023
А "полезное" у нас чо? Корень солодки? 😆
10:12:57 26-11-2023
От это поворот! (09:07:03 26-11-2023) А "полезное" у нас чо? Корень солодки? 😆... Лопух и подорожник
09:38:51 27-11-2023
Очень во многих "продуктах" есть диоксид титана( во многих зубных пастах и в лекарствах! Надо наводить порядок, может не изымать существующее, но запретить использовать в дальнейшем!
11:25:34 27-11-2023
Гость (09:38:51 27-11-2023) Очень во многих "продуктах" есть диоксид титана( во многих з... ПАЛЬМА ВО ВСЕХ ПРОДУКТАХ, почти!