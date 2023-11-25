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В России потребовали запретить конфеты Skittles

Эксперты утверждают, что эти безобидные на вид конфетки грозят раком, бесплодием, гастритом и аллергиями

25 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Медицинское сообщество намерено запретить в России жевательные конфеты Skittles компании Mars из-за их вредности, пишет SHOT.

Первая претензия педиатров-гастроэнтерологов заключается в том, что в составе этой сладости содержится краситель E171 (диоксид титана), который может накапливаться в организме и грозить онкозаболеванием. Также в конфетках есть пропилпарабен – он негативно влияет на способность производить потомство, особенно среди девочек. Кроме того, употребление Skittles чревато аллергическими реакциями и гастритом, потому что сверхкислые конфеты буквально выжигают слизистую пищевода.

Специалисты уже готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить продажу Skittles в РФ. Ранее к такой мере прибегли в нескольких штатах США.

Здоровье дети инициативы

Комментарии 11

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Гость

21:27:47 25-11-2023

Хммм. А Раньше скитлз был полезным? Или раньше можно было глаза закрыть на все эти ужасти в нем содержащиеся?)

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Гость

22:14:08 25-11-2023

Гость (21:27:47 25-11-2023) Хммм. А Раньше скитлз был полезным? Или раньше можно было гл... ща рожать тема, а тут бесплодие, понимаешь. Ждём министерство прокалывания презервативов

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Гость

22:06:42 25-11-2023

А в остальных конфетах и остальной выпечке у нас ничего нет вредного ?

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Гость

22:33:10 25-11-2023

Да! От него скиттлзтрянка!

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Гость

23:24:45 25-11-2023

Эти эксперты ещё молочку непрокисающюю, курятину в кипятке расстворяющююся, и колбасу без мяса... , не пробовали

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Гость

07:32:52 26-11-2023

Колбаса еще вредней. И там только 10 процентов мяса.

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Гость

08:01:49 26-11-2023

Там нее, это их за расцветку гнобят )

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От это поворот!

09:07:03 26-11-2023

А "полезное" у нас чо? Корень солодки? 😆

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Гость

10:12:57 26-11-2023

От это поворот! (09:07:03 26-11-2023) А "полезное" у нас чо? Корень солодки? 😆... Лопух и подорожник

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Гость

09:38:51 27-11-2023

Очень во многих "продуктах" есть диоксид титана( во многих зубных пастах и в лекарствах! Надо наводить порядок, может не изымать существующее, но запретить использовать в дальнейшем!

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Гость

11:25:34 27-11-2023

Гость (09:38:51 27-11-2023) Очень во многих "продуктах" есть диоксид титана( во многих з... ПАЛЬМА ВО ВСЕХ ПРОДУКТАХ, почти!

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