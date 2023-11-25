В России потребовали запретить конфеты Skittles

Эксперты утверждают, что эти безобидные на вид конфетки грозят раком, бесплодием, гастритом и аллергиями

25 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медицинское сообщество намерено запретить в России жевательные конфеты Skittles компании Mars из-за их вредности, пишет SHOT.

Первая претензия педиатров-гастроэнтерологов заключается в том, что в составе этой сладости содержится краситель E171 (диоксид титана), который может накапливаться в организме и грозить онкозаболеванием. Также в конфетках есть пропилпарабен – он негативно влияет на способность производить потомство, особенно среди девочек. Кроме того, употребление Skittles чревато аллергическими реакциями и гастритом, потому что сверхкислые конфеты буквально выжигают слизистую пищевода.

Специалисты уже готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить продажу Skittles в РФ. Ранее к такой мере прибегли в нескольких штатах США.