Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности горошка из банки

Врач посоветовал греть перед употреблением любые консервы

31 августа 2024, 22:36, ИА Амител

Александр Мясников / Кадр из видео: "О самом главном" / smotrim.ru

Доктор Мясников предупредил россиян об опасности консервированного гороха из-за возможного содержания ботулотоксина, вызывающего ботулизм.

В эфире программы "О самом главном" врач сообщил, что каждый, кто покупает такой горошек, должен быть готов к летальному исходу, так как ни производитель, ни потребитель не могут гарантированно определить наличие опасного токсина.

"Шанс – он маленький, но есть", – отметил Мясников.

Специалист посоветовал греть любые консервы, так как высокая температура уничтожает опасное вещество.