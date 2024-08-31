НОВОСТИОбщество

Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности горошка из банки

Врач посоветовал греть перед употреблением любые консервы

31 августа 2024, 22:36, ИА Амител

Александр Мясников / Кадр из видео: "О самом главном" / smotrim.ru
Александр Мясников / Кадр из видео: "О самом главном" / smotrim.ru

Доктор Мясников предупредил россиян об опасности консервированного гороха из-за возможного содержания ботулотоксина, вызывающего ботулизм.

В эфире программы "О самом главном" врач сообщил, что каждый, кто покупает такой горошек, должен быть готов к летальному исходу, так как ни производитель, ни потребитель не могут гарантированно определить наличие опасного токсина.

"Шанс – он маленький, но есть", – отметил Мясников.

Специалист посоветовал греть любые консервы, так как высокая температура уничтожает опасное вещество.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 1

Avatar Picture
Иванна

12:30:03 01-09-2024

А еще опасность во всех фруктах, мясе и масле. Ешьте овсянку на воде и ничем не болейте г-н Мясников.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров