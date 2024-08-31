Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности горошка из банки
Врач посоветовал греть перед употреблением любые консервы
31 августа 2024, 22:36, ИА Амител
Александр Мясников / Кадр из видео: "О самом главном" / smotrim.ru
Доктор Мясников предупредил россиян об опасности консервированного гороха из-за возможного содержания ботулотоксина, вызывающего ботулизм.
В эфире программы "О самом главном" врач сообщил, что каждый, кто покупает такой горошек, должен быть готов к летальному исходу, так как ни производитель, ни потребитель не могут гарантированно определить наличие опасного токсина.
"Шанс – он маленький, но есть", – отметил Мясников.
Специалист посоветовал греть любые консервы, так как высокая температура уничтожает опасное вещество.
12:30:03 01-09-2024
А еще опасность во всех фруктах, мясе и масле. Ешьте овсянку на воде и ничем не болейте г-н Мясников.