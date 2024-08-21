Мясников рассказал, почему могут возникать внезапные обмороки

Врач объяснил, что нужно делать в таком случае

21 августа 2024, 12:44, ИА Амител

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Внезапные обмороки могут быть признаком проблем с сердцем или эпилепсии, заявил в передаче "О самом главном" врач Александр Мясников.

В случае потерь сознания он рекомендовал пройти электрофизиологические исследования, в том числе катетеризацию сердца, и обратиться к аритмологу.

Также причиной внезапных обмороков может быть эпилепсия.

"Она может без судорог вообще протекать, просто человек отключается. Иногда обморок путают с судорогами", — объяснил специалист.

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