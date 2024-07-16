Долг Ивлеевой перед налоговой вырос до 21 млн рублей
Она не платит уже третий месяц
16 июля 2024, 23:10, ИА Амител
Налоговая задолженность блогера Анастасии Ивлеевой выросла вдвое и составила 20 937 008,71 рубля. Об этом сообщают "Известия".
Ивлеева уже третий месяц не может расплатиться с налоговой и игнорирует требования об уплате долга.
О многомиллионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда сообщалось, что общая сумма ее задолженности составляет 11 217 613 рублей.
В апреле 2024 года появилась информация о том, что Ивлеева заработала более 93 миллионов рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ее компании "Коленки пчелы" за 2023 год составила около 2,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 93 миллиона 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за предыдущий год.
06:55:15 17-07-2024
за 2023 год составила около 2,8 миллиарда рублей ---- крутая бизнесменша, чипсы и энергетики хорошо идут
07:52:10 17-07-2024
А почему ЭТО еще не в тюрьме???
08:09:19 19-07-2024
гостьЯ (07:52:10 17-07-2024) А почему ЭТО еще не в тюрьме???... по какой статье?
09:43:34 17-07-2024
2,8 миллиарда рублей за год заработала, может ее куда-нибудь губером?
12:44:19 17-07-2024
звонок не распознался.
или мыло в спам ушло.
всяко бывает.
и вот из-за каких-то копеек напрягаете занятого человека...