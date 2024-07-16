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Долг Ивлеевой перед налоговой вырос до 21 млн рублей

Она не платит уже третий месяц

16 июля 2024, 23:10, ИА Амител

Настя Ивлеева / Кадр из видео
Настя Ивлеева / Кадр из видео

Налоговая задолженность блогера Анастасии Ивлеевой выросла вдвое и составила 20 937 008,71 рубля. Об этом сообщают "Известия".

Ивлеева уже третий месяц не может расплатиться с налоговой и игнорирует требования об уплате долга.

О многомиллионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда сообщалось, что общая сумма ее задолженности составляет 11 217 613 рублей.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что Ивлеева заработала более 93 миллионов рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ее компании "Коленки пчелы" за 2023 год составила около 2,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 93 миллиона 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за предыдущий год.

налоги Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

06:55:15 17-07-2024

за 2023 год составила около 2,8 миллиарда рублей ---- крутая бизнесменша, чипсы и энергетики хорошо идут

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гостьЯ

07:52:10 17-07-2024

А почему ЭТО еще не в тюрьме???

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Гость

08:09:19 19-07-2024

гостьЯ (07:52:10 17-07-2024) А почему ЭТО еще не в тюрьме???... по какой статье?

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Гость

09:43:34 17-07-2024

2,8 миллиарда рублей за год заработала, может ее куда-нибудь губером?

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Мусик

12:44:19 17-07-2024

звонок не распознался.
или мыло в спам ушло.
всяко бывает.
и вот из-за каких-то копеек напрягаете занятого человека...

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