Долг Ивлеевой перед налоговой вырос до 21 млн рублей

Она не платит уже третий месяц

16 июля 2024, 23:10, ИА Амител

Настя Ивлеева / Кадр из видео

Налоговая задолженность блогера Анастасии Ивлеевой выросла вдвое и составила 20 937 008,71 рубля. Об этом сообщают "Известия".

Ивлеева уже третий месяц не может расплатиться с налоговой и игнорирует требования об уплате долга.

О многомиллионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда сообщалось, что общая сумма ее задолженности составляет 11 217 613 рублей.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что Ивлеева заработала более 93 миллионов рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ее компании "Коленки пчелы" за 2023 год составила около 2,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 93 миллиона 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за предыдущий год.