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На Альфа-Банк" и Инстасамку завели совместное дело из-за клипа

Поводом стало обращение одного из недовольных зрителей

15 июля 2024, 23:04, ИА Амител

Инстасамка / Фото из социальных сетей исполнительницы
Инстасамка / Фото из социальных сетей исполнительницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении певицы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и Альфа-Банка из-за их совместного рекламного ролика. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который выразил недовольство музыкальным видео, опубликованным на YouTube. В частности, его возмутило выражение "Я альфа-самка с картой Альфа-Банка. Я трачу без тормозов" и использование в клипе изображения денежных знаков Банка России.

Согласно российскому законодательству, реклама не должна содержать бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении государственных символов. Кроме того, в рекламных сообщениях должно быть указано имя или наименование лица, предоставляющего услуги. Однако в клипе артистки это требование не выполнено.

Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

07:51:46 16-07-2024

надо глянуть клип

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кто-то тугодум?

08:15:11 16-07-2024

с картой Альфа-Банка
должно быть указано имя или наименование лица, предоставляющего услуги.
название банка прозвучало.

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Гость

12:51:01 16-07-2024

Еще один оскорбился. Видимо у него есть только карта сбера. А может и вообще только сберкнижка.

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Светлана

21:48:26 16-07-2024

Ну и имечко себ выбрала девушка(((((((

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Гость

15:31:01 17-07-2024

А почему заявитель решил, что это реклама? Что навело его на эту мысль?

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