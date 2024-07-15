На Альфа-Банк" и Инстасамку завели совместное дело из-за клипа
Поводом стало обращение одного из недовольных зрителей
15 июля 2024, 23:04, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении певицы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и Альфа-Банка из-за их совместного рекламного ролика. Об этом сообщает ТАСС.
Поводом для проверки стало обращение гражданина, который выразил недовольство музыкальным видео, опубликованным на YouTube. В частности, его возмутило выражение "Я альфа-самка с картой Альфа-Банка. Я трачу без тормозов" и использование в клипе изображения денежных знаков Банка России.
Согласно российскому законодательству, реклама не должна содержать бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении государственных символов. Кроме того, в рекламных сообщениях должно быть указано имя или наименование лица, предоставляющего услуги. Однако в клипе артистки это требование не выполнено.
07:51:46 16-07-2024
надо глянуть клип
08:15:11 16-07-2024
с картой Альфа-Банка
должно быть указано имя или наименование лица, предоставляющего услуги.
название банка прозвучало.
12:51:01 16-07-2024
Еще один оскорбился. Видимо у него есть только карта сбера. А может и вообще только сберкнижка.
21:48:26 16-07-2024
Ну и имечко себ выбрала девушка(((((((
15:31:01 17-07-2024
А почему заявитель решил, что это реклама? Что навело его на эту мысль?