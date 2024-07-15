На Альфа-Банк" и Инстасамку завели совместное дело из-за клипа

Поводом стало обращение одного из недовольных зрителей

15 июля 2024, 23:04, ИА Амител

Инстасамка / Фото из социальных сетей исполнительницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении певицы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и Альфа-Банка из-за их совместного рекламного ролика. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который выразил недовольство музыкальным видео, опубликованным на YouTube. В частности, его возмутило выражение "Я альфа-самка с картой Альфа-Банка. Я трачу без тормозов" и использование в клипе изображения денежных знаков Банка России.

Согласно российскому законодательству, реклама не должна содержать бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении государственных символов. Кроме того, в рекламных сообщениях должно быть указано имя или наименование лица, предоставляющего услуги. Однако в клипе артистки это требование не выполнено.