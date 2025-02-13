"Долгий продуктивный разговор". Полный текст заявления Трампа о его беседе с Путиным
По словам американского лидера, стороны договорились о необходимости завершить конфликт на Украине
13 февраля 2025, 00:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава США раскрыл его подробности в соцсети Truth Social. Публикуем полный текст его сообщения.
"У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много!
Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим.
Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.
Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.
Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!
Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро".
08:28:25 13-02-2025
А если бы они еще бутылку раздавили, да под малосольные огурчики и сало с чесноком, то пользы было бы в два раза больше.
10:43:44 13-02-2025
Гость (08:28:25 13-02-2025) А если бы они еще бутылку раздавили, да под малосольные огур... ... ну хватит! До обеда ещё час и в столовке водки не наливают!
10:53:14 13-02-2025
Гость (10:43:44 13-02-2025) ... ну хватит! До обеда ещё час и в столовке водки не налива... витамин? наукоград всегда диким был
11:03:59 13-02-2025
Гость (08:28:25 13-02-2025) А если бы они еще бутылку раздавили, да под малосольные огур... Маск рассказывал, как приезжал в Москву купить ракету. Ему выкатили ценник, он думал, что за две, но, оказалось, только за одну, он отказался. Хотя москвичи упоили его вусмерть, до беспамятства. Но не всегда способ рабочий.
09:32:07 13-02-2025
Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом ----- может правда