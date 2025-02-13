Путин и Трамп провели телефонный разговор
По словам Пескова, он длился полтора часа
13 февраля 2025, 00:09, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Трампа, он и Путин пришли к общему мнению о необходимости остановить конфликт на Украине. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно". Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.
По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Кроме того, обсуждались и дальнейшие контакты. Он отметил, что разговор длился полтора часа.
00:49:15 13-02-2025
Вот и правильно: пусть общаются, обсуждают разные темы. Глядишь - и договорятся по Украине.
01:06:38 13-02-2025
"Необходимость остановить конфликт на Украине" ежу понятна! Закавыка в том, на каких условиях: Москва отчалит восвояси несолоно хлебавши или Киев прогнётся, уступив оккупированные куски Незалежной? Всячески уклоняясь от прямого ответа именно на этот принципиальный вопрос, "сердобольные" демагоги резину тянут и воду в ступе толкут...
10:04:24 13-02-2025
Гость (01:06:38 13-02-2025) "Необходимость остановить конфликт на Украине" ежу понятна! ... нельзя отчаливать без результата иначе киевские клоуны махом ядерное оружие притащат к себе в арсеналы из европы и конечно запустят по Москве и прочим городам я в этом даже не сомневаюсь - там адекватности ноль
06:05:26 13-02-2025
— Алло
— Алло
— Видишь ветер?
— Ну и что?
— Посмотри в окно
— Ну и что?
— А вчера было солнце…
— Ну и что?
— Зачем ты всё время говоришь одно и то же?
— А я автоответчик
06:21:59 13-02-2025
Главный пацан сказал-ша...
09:33:35 13-02-2025
Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта --- так это НАТО и нацики