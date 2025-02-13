Путин и Трамп провели телефонный разговор

По словам Пескова, он длился полтора часа

13 февраля 2025, 00:09, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Трампа, он и Путин пришли к общему мнению о необходимости остановить конфликт на Украине. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно". Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.

По словам Пескова, Путин в разговоре выступил за устранение первопричин конфликта. Также российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Кроме того, обсуждались и дальнейшие контакты. Он отметил, что разговор длился полтора часа.