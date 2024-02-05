"Долго и не без сложностей". Томенко открыл школу, которую хотели сдать в 2022 году
Ранее жители Повалихи просили губернатора Алтайского края взять ход строительства на контроль
05 февраля 2024, 16:05, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл новую школу в селе Повалиха и поздравил учеников и преподавателей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, школу планировали сдать к осени 2022 года, но из-за удорожания строительных материалов и изменений проекта работы затянулись.
"Мы долго и не без сложностей шли к сегодняшнему дню. Жители Повалихи даже обращались ко мне на прямую линию, чтобы взять ход строительства на контроль. Теперь школа, в которой учится более 450 ребят, готова", – отметил Томенко.
Образовательный процесс в трехэтажной школе, на строительство которой было направлено более 500 млн рублей из краевого бюджета, начался сегодня, 5 февраля. Томенко уверен, что новая школа станет гордостью для всего Первомайского района.
"Помимо просторных и светлых классов, здесь оборудованы лаборантские и раздевалки с душевыми, два спортивных и большой актовый залы, музей, библиотека и многое другое. Все для того, чтобы дети учились, а педагоги работали в современных комфортных условиях. И пусть все у них получится!" – написал глава региона.
Томенко отметил, что в 2024 году необходимо достроить и сдать еще три школы.
19:32:05 05-02-2024
Хорошее дело... Успехов ученикам и учителям! Спасибо! Спасибо за хорошие новости!
23:25:46 05-02-2024
Хотели сдать. Хотеть не вредно, главное думать головой и профессионально работать.