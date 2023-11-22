Большой детский сад "Лапушки" открыли в Барнауле

На строительство дошкольного учреждения выделили 283 млн рублей из бюджетов всех уровней

22 ноября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Индустриальном районе Барнаула состоялось открытие детского сада № 282 на 330 мест. Как сообщает пресс-центр мэрии, на строительство нового дошкольного учреждения по адресу Павловский тракт, 170, выделили 283 млн рублей из бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта "Демография".

В церемонии открытия приняли участие губернатор края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, генеральный директор ООО ИСК "СОЮЗ" Владимир Отмашкин и представители родительской общественности. Глава региона подчеркнул, что Индустриальный район – одна из самых быстро застраиваемых территорий во всем Алтайском крае, и потому вопрос развития инфраструктуры в нем особенно важен.

В детсаду будут действовать музыкальный и спортивный залы, мультстудия, изостудия, а также кабинет логопеда для коррекционной работы. Также там продумали вопросы безопасности, доступной среды, а также созданы благоприятные условия для творческого развития и подготовки детей к школе.

Томенко отметил, что за последние пять лет в регионе существенно улучшена вся инфраструктура для детей. Речь идет как о детсадах, так и школах, за счет ремонтов и строительства которых появились тысячи дополнительных мест.

Франк выразил благодарность губернатору за поддержку развития системы образования Барнаула, в котором за последние пять лет построили десять новых современных детских садов, из которых девять – в Индустриальном районе.