Большой детский сад "Лапушки" открыли в Барнауле
На строительство дошкольного учреждения выделили 283 млн рублей из бюджетов всех уровней
22 ноября 2023, 17:19, ИА Амител
В Индустриальном районе Барнаула состоялось открытие детского сада № 282 на 330 мест. Как сообщает пресс-центр мэрии, на строительство нового дошкольного учреждения по адресу Павловский тракт, 170, выделили 283 млн рублей из бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта "Демография".
В церемонии открытия приняли участие губернатор края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, генеральный директор ООО ИСК "СОЮЗ" Владимир Отмашкин и представители родительской общественности. Глава региона подчеркнул, что Индустриальный район – одна из самых быстро застраиваемых территорий во всем Алтайском крае, и потому вопрос развития инфраструктуры в нем особенно важен.
В детсаду будут действовать музыкальный и спортивный залы, мультстудия, изостудия, а также кабинет логопеда для коррекционной работы. Также там продумали вопросы безопасности, доступной среды, а также созданы благоприятные условия для творческого развития и подготовки детей к школе.
Томенко отметил, что за последние пять лет в регионе существенно улучшена вся инфраструктура для детей. Речь идет как о детсадах, так и школах, за счет ремонтов и строительства которых появились тысячи дополнительных мест.
Франк выразил благодарность губернатору за поддержку развития системы образования Барнаула, в котором за последние пять лет построили десять новых современных детских садов, из которых девять – в Индустриальном районе.
18:00:43 22-11-2023
Это всё,конечно, хорошо, но, надеюсь, руководство города в курсе, что в садиках остальных районов большой недобор, в садах пустует по нескольку групп. . Большинство молодых семей с детьми переехали в район "человейников", с садиками там сейчас нет проблем, школ еще настроят и вообще всё будет там отлично. Не справедливо только, что основное финансирование идет на новые сады, а со старыми как-то всё не очень или, может, на закрытие готовят?
18:32:41 22-11-2023
Говорухина в дверь не прошла?
08:45:32 23-11-2023
Гость (18:32:41 22-11-2023) Говорухина в дверь не прошла?... Пожрать она приехала. Довольная такая, сытая!
18:41:53 22-11-2023
А что вы предлагаете? Возить в старые сады или поддерживать их на бюджетные расходы, хотя в старых районах живут уже немолодые семьи или с максимум 1 ребенком
22:53:13 22-11-2023
Гость (18:41:53 22-11-2023) А что вы предлагаете? Возить в старые сады или поддерживать ... Я предлагаю, чтоб у всех детей были равные условия при получении дошкольного образования, хотя бы не такая громадная разница. Да, и дети все одинаковые, если что. И то, что ребенок один в семье ничего не меняет и не должно никого волновать, это говорит лишь о том, что родители не участвуют в гонке за пособиями, а надеются только на себя.
07:58:52 23-11-2023
Я согласно чтоб у всех ребят были одинаковые условия для развития. В старых районах как выразился гость появились новые кварталы, если в курсе конечно!!! Так что надо просто любить детей, а не делить на новые и старые районы